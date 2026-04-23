Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah agar memastikan pelayanan haji tidak hanya optimal dari sisi teknis, tetapi juga menjaga substansi syariah sebagai inti ibadah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, di tengah dimulainya kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci.

Kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi, Selasa (22/4/2026) pukul 06.50 Waktu Arab Saudi (WAS). Momentum itu menjadi penanda dimulainya rangkaian panjang ibadah haji yang menuntut kesiapan layanan secara menyeluruh.

Dalam keterangannya di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026), Prof Ni’am menegaskan pelayanan haji harus mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan, transportasi, akomodasi, hingga pemantauan kesehatan jemaah.

Namun, ia mengingatkan agar perhatian terhadap aspek teknis tidak menggeser prioritas utama, yakni terpenuhinya syarat dan rukun haji.

"Tak kalah pentingnya adalah fasilitas serta jaminan penyelenggaraan syarat rukun haji bagi al-hujjaj wal mu'attamirin. Jangan sampai konsentrasi habis untuk kepentingan pemenuhan transportasi, akomodasi, sementara syariahnya diabaikan atau diminimalkan," kata Prof Ni'am.

Layanan Syariah Jadi Penopang Utama

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini menekankan optimalisasi layanan syariah merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurutnya, sarana dan prasarana harus diposisikan sebagai wasilah untuk mencapai tujuan utama ibadah.

"Tugas tanggung jawab pemerintah adalah mengoptimalkan layanan syariah di dalam penyelenggaraan ibadah bagi jemaah, salah satunya, dengan memenuhi kebutuhan sarana-prasarana sebagai wasilah untuk memenuhi tujuan utama," ungkapnya.

Ia menegaskan, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan syarat dan rukun haji berpotensi tidak berjalan optimal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas ibadah jemaah.

Fokus Ibadah dan Refleksi di Madinah

Selama berada di Madinah, Prof Ni’am mengimbau jemaah untuk memaksimalkan waktu dengan memperbanyak ibadah dan refleksi spiritual, termasuk meneladani kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat.

"Melakukan refleksi atas kehidupan Nabi Muhammad SAW serta sahabat agar kita dapat meneladani kehidupan beliau dalam keseharian, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Ia juga mendorong jemaah memperkaya wawasan sejarah Islam dengan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Madinah, seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, dan Makam Baqi.

"Misalnya saat ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ke Jabal Uhud, ke Makam Baqi, dan tentu ke Makam Rasulullah SAW serta para sahabat," tegasnya.

Selain itu, jemaah dianjurkan memperbanyak doa di tempat-tempat mustajab, khususnya di Raudhah, serta mendoakan Indonesia agar menjadi bangsa yang aman, damai, dan sejahtera.

"Pemimpinnya diberikan ma'unah oleh Allah SWT dan diberikan petunjuk dan kekuatan untuk memimpin dengan adil untuk mewujudkan masyarakat yang mutamaddin," ungkapnya.

Jaga Fisik, Patuhi Aturan

Prof Ni’am juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, mengingat durasi tinggal yang cukup panjang hingga puncak ibadah.

Ia meminta jemaah tidak memaksakan diri menjalankan aktivitas sunnah secara berlebihan, terutama dalam kondisi cuaca yang belum familiar.

"Kemudiaan kondisi fisik yang kadang juga memiliki keterbatasan karena suasana senang di tempat yang baru, sehingga terlena. Akhirnya pada saat harian kondisi fisik sudah terkuras. Ini penting untuk dipahami kepada seluruh jemaah haji," sambungnya.

Selain menjaga fisik, jemaah juga diminta mematuhi seluruh aturan, baik yang ditetapkan pemerintah Indonesia melalui petugas haji PPIH maupun regulasi pemerintah Arab Saudi.

Perkuat Pemahaman Fikih Haji

Sebagai Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta, Prof Ni’am menegaskan ibadah haji adalah ibadah mahdhah yang menuntut kepatuhan terhadap syarat dan rukun.

Karena itu, ia mendorong jemaah memperdalam pemahaman fikih haji melalui buku manasik dan konsultasi dengan pembimbing.

"Kemudiaan mengikuti aturan main, baik aturan main keagamaan maupun aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah para petugas haji PPIH, maupun aturan di pemerintah Arab Saudi," tegasnya.