MUI Gandeng UI Kembangkan “MUI GPT”, AI Islam Disiapkan Demi Kemaslahatan Umat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai serius memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Bersama Universitas Indonesia, MUI menyiapkan kolaborasi strategis pengembangan AI berbasis nilai keislaman guna mendukung pelayanan umat, penguatan dakwah, hingga pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Kolaborasi tersebut melibatkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI dan diarahkan untuk membangun pemanfaatan AI yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif serta berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Ketua MUI Bidang Infokom dan Digitalisasi, Masduki Baidlowi, menegaskan MUI tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi global, melainkan ikut menjadi bagian dari pengembangan AI di masa depan.

“Kami mencari titik temu terhadap satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana agar setidaknya MUI yang mewakili kemaslahatan Indonesia itu memanfaatkan artificial intelligence tidak hanya sebagai objek, tetapi bagaimana supaya MUI dan Islam secara keseluruhan ke depan bisa menjadi subjek dari artificial intelligence,” ujar Kiai Masduki di Kantor MUI Pusat, Jakarta dilansir dari laporan MUI Digital, Rabu (13/5/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat MUI mulai membaca AI bukan sekadar teknologi modern, tetapi juga arena baru perebutan pengaruh global, termasuk dalam penguasaan data dan arah peradaban digital.

Soroti “Kapitalisme Data” Global

Kiai Masduki menilai perkembangan AI dunia saat ini masih didominasi perusahaan-perusahaan raksasa global yang menjadikan data masyarakat sebagai komoditas bisnis bernilai tinggi.

“Semua itu bermula dari kapitalisme data. Pusat-pusat besar AI itu setiap hari melakukan pengumpulan data dan mengeksploitasi data kita semua untuk kepentingan keuntungan perusahaan-perusahaan besar,” katanya.

Fenomena tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius umat Islam dan lembaga keagamaan agar tidak terus-menerus hanya menjadi objek eksploitasi teknologi digital global.

Karena itu, MUI memandang penguatan literasi digital dan pengembangan AI berbasis etika menjadi kebutuhan mendesak.

Teknologi dinilai harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai moral dan prinsip keagamaan.

“MUI GPT” Disiapkan Layani Fatwa dan Produk Halal

Dalam pertemuan itu, Guru Besar Matematika Komputasi dan Sains Data UI, Prof Alhadi Bustamam, mengusulkan pengembangan sistem “MUI GPT” berbasis large language model seperti GPT untuk memperkuat layanan keagamaan digital.

“Mungkin bisa kita nanti bersama dengan MUI mengembangkan namanya MUI GPT yang bisa membantu MUI dalam melayani pertanyaan-pertanyaan umat terkait fatwa-fatwa yang ada dari MUI,” ujar Prof Alhadi.

Menurutnya, sistem tersebut nantinya dapat membantu masyarakat memperoleh informasi keagamaan secara lebih cepat dan efisien, termasuk terkait fatwa, layanan halal, hingga rekomendasi bagi industri.

“Termasuk juga bagaimana nanti MUI memberikan suatu saran kepada masyarakat banyak termasuk juga industri dan sebagainya, misalnya terkait produk-produk halal yang bisa dikerjakan dengan cepat dengan pendekatan artificial intelligence,” katanya.

Gagasan “MUI GPT” dinilai menjadi langkah awal digitalisasi layanan keagamaan di Indonesia.

Jika dikembangkan secara serius, sistem tersebut berpotensi menjadi platform AI Islam pertama berskala nasional yang terintegrasi dengan data fatwa dan ekosistem halal.

Teknologi AI Bisa Baca Karakter dari Suara

Salah satu inovasi AI dari FMIPA UI yang menarik perhatian MUI adalah teknologi deteksi karakter berbasis suara.

Sistem tersebut disebut mampu membaca kecenderungan karakter, minat, hingga bakat tersembunyi seseorang hanya melalui rekaman suara singkat.

“Kami sangat terkesan dengan aplikasi yang dimainkan teman-teman FMIPA UI. Dengan tes suara tidak lebih dari 45 detik, itu bisa mengenal karakter orang, mengenal bakat orang, bahkan kecenderungan bakat-bakat tersembunyi,” ujar Kiai Masduki.

Teknologi ini dinilai memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis pesantren maupun lembaga dakwah Islam.

Menurut Kiai Masduki, sistem tersebut dapat membantu pemetaan bakat santri, proses kaderisasi ulama, hingga seleksi dai agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Itu juga misalnya seperti MUI merekrut karyawan atau dai yang karakternya seperti apa agar kita tidak mempunyai dai-dai yang berkarakter keras dan tidak produktif,” katanya.

Menuju “Quran AI”

Prof Alhadi juga mengingatkan, perkembangan AI saat ini kerap disalahpahami sebagai teknologi tanpa batas.

“AI ini lagi booming. Jadi orang banyak juga yang salah persepsi, seolah AI itu seperti alat ajaib,” katanya.

Karena itu, pengembangan AI menurutnya harus tetap berada dalam koridor etika, moral, dan nilai-nilai Alquran agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dia berharap kerja sama antara MUI dan UI dapat berkembang menjadi pusat pengembangan “Quran AI”, yakni sistem AI yang dibangun dengan basis nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan umat.

“Kami berharap nanti kerja sama MUI dengan pihak UI bisa membentuk pusat pengembangan AI berbasis Quran AI, sehingga AI itu tidak liar begitu saja, tetapi terkontrol dan optimal untuk kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut awal, MUI dan FMIPA UI telah sepakat membentuk tim kecil untuk membahas langkah teknis dan operasional pengembangan kolaborasi tersebut.

“Nanti ada pembicaraan yang lebih teknis, lebih operasional, sehingga ke depannya apa saja yang akan kita kerjasamakan dan kolaborasikan itu bisa berjalan baik,” kata Kiai Masduki.

Langkah tersebut menandai babak baru integrasi dakwah, pendidikan Islam, dan teknologi AI di Indonesia.