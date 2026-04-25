Upaya mendorong kemandirian umat melalui penguatan peran dai kembali ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Upgrading Dakwah Training of Trainer (ToT) yang telah digelar Komisi Dakwah MUI bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, di Jakarta Selatan pada pekan ini.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ini diikuti ratusan dai dan daiyah dari wilayah Jabodetabek.

Program tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dai, tidak hanya dalam aspek dakwah, tetapi juga dalam pemahaman ekonomi syariah yang relevan dengan tantangan zaman.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, dilansir dari laporan MUI Digital, Sabtu (25/4/2026), menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan dai.

Ia mendorong agar para dai memiliki mindset untuk menjadi kaya, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian dan memperkuat peran sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, pola pikir untuk menjadi kaya sangat penting dimiliki para dai dan perlu ditanamkan kepada jamaah sebagai bagian dari dakwah yang membangun.

"Kalau sudah ada keinginan punya mindset bahwa memberi itu lebih utama, dan kaya itu adalah kebutuhan kita dengan niat untuk kita bisa lebih mandiri tentu akan lebih baik," kata Kiai Cholil.

Ia menjelaskan, orientasi terhadap kekayaan harus dilandasi niat ibadah dan semangat memberi.

Kekayaan, lanjutnya, bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat kontribusi sosial dan keberdayaan umat.

"Dalam melaksanakan ibadah juga ada yang membutuhkan harta, maka kita akan berupaya untuk memberi dan menjadi orang yang mandiri," sambungnya.

Kiai Cholil juga mengingatkan agar para dai tidak terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap harta.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya meraih kesejahteraan dan nilai-nilai spiritual dalam Islam.

Selain itu, ia menyoroti bahaya pola pikir ketergantungan yang dapat menghambat produktivitas.

Menurutnya, mentalitas meminta-minta justru akan melemahkan daya juang dan kemandirian umat.

"Ketika ingin memberi, orang tersebut harus lebih produktif dalam hidupnya itu," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Materi yang disampaikan meliputi prinsip dasar syariah, gaya hidup halal, keuangan syariah, bisnis dalam Islam, serta praktik dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasca kegiatan, MUI berharap para dai mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mendorong umat menuju kemandirian ekonomi.