Muhammadiyah kembali menegaskan perannya sebagai kekuatan besar dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan.

Berdiri sejak 1912, seluruh gerakan Muhammadiyah didasarkan pada nilai-nilai Islam dengan semangat utama tauhid yang fungsional.

Nilai tauhid yang fungsional itu menjadi fondasi dalam pengabdian di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

Semangat tersebut menginspirasi Muhammadiyah untuk terus menebar rahmat bagi seluruh alam.

Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah tampil di garis terdepan.

Persyarikatan ini tercatat memiliki 163 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) dan 129 Rumah Sakit Muhammadiyah-’Aisyiyah (RSMA) yang seluruhnya berada dalam satu badan hukum organisasi.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan, keberadaan PTMA membawa capaian besar.

Muhammadiyah kini menjadi organisasi Islam dengan jumlah Fakultas Kedokteran terbanyak di dunia.

“Saya kira di dunia ini tidak ada organisasi keagamaan yang punya Fakultas Kedokteran sebanyak Muhammadiyah ini,” kata Muhadjir di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Surabaya, dalam siaran pers Muhammadiyah dikutip inilah.com, Sabtu (24/4/2026).

Berdasarkan data terbaru tahun 2026, Muhammadiyah memiliki 23 Fakultas Kedokteran.

Rinciannya terdiri dari 7 Fakultas Kedokteran Gigi dan 16 Program Kedokteran Spesialis. Dari sisi mutu, 2 Fakultas Kedokteran Gigi dan 9 Fakultas Kedokteran telah meraih akreditasi unggul.

Fakultas Kedokteran tersebut tersebar dari barat hingga timur Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Sejumlah kampus yang memiliki Fakultas Kedokteran antara lain Universitas Ahmad Dahlan, UNISA Yogyakarta, UM Gorontalo, UMJ, UMKT, UNISMUH Makassar, UMP, UMRI, UNIMUS, UMSIDA, UMSU, UMSurabaya, UMM, UMMAT, UM Metro, UM Palangkaraya, UM Palembang, UHAMKA, UMS, UMY, UM Kendari, UM Palu, hingga UNIMMA.

Ekspansi ini masih terus berlanjut. Beberapa PTMA tengah bersiap membuka Fakultas Kedokteran baru.

Salah satunya Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong di Papua Barat Daya yang segera menyusul.

Jika terealisasi, kampus ini akan menjadi Perguruan Tinggi Swasta pertama di Tanah Papua yang memiliki Fakultas Kedokteran.