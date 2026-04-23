Langkah Muhammadiyah untuk memperluas pengaruh dan kontribusi global kian menemukan momentumnya. Melalui agenda silaturahmi halalbihalal yang digelar Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Australia bersama Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) Australia, semangat ekspansi amal usaha ke luar negeri kembali menguat.

Kegiatan yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne belum lama ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Hadir para kader, simpatisan Muhammadiyah, serta staf akademik Muhammadiyah Australia College (MAC), menjadikan forum ini lebih dari sekadar pertemuan rutin diaspora.

Dalam konteks komunitas Muslim Indonesia di luar negeri, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk merawat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural.

Dalam keterangan resminya dikutip inilah.com, Kamis (23/4/2026), Ketua PCIM Australia, Yudhistira Nugraha, menegaskan Muhammadiyah kini berada pada fase strategis untuk mengembangkan amal usaha di Australia.

Ia menilai peluang tersebut terbuka lebar, seiring meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan dan sosial berbasis nilai Islam yang moderat dan inklusif.

“Kami mulai mengeksplorasi kemungkinan pengembangan amal usaha lain di Australia. Namun, langkah ini tetap harus dijalankan dalam koordinasi dan integrasi yang erat dengan Muhammadiyah di Indonesia agar visi, nilai, dan orientasi gerakan tetap berjalan seiring,” ujar Yudhistira.

Pernyataan itu menunjukkan ekspansi Muhammadiyah tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui pendekatan terstruktur dan terintegrasi dengan pusat gerakan di Indonesia.

Hal tersebut penting untuk menjaga konsistensi ideologi sekaligus memastikan keberlanjutan program di luar negeri.

Sementara itu, dalam tausyiyahnya, Ketua PCIM Australia periode 2023–2025, Hamim Jufri, mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi utama kekuatan umat.

“Ukhuwah Islamiyah harus terus dirawat. Karena dari sanalah kekuatan umat dibangun untuk memberi manfaat yang lebih luas dalam kehidupan sosial,” ujar Hamim.

Pesan tersebut menjadi krusial di tengah kehidupan diaspora yang dihadapkan pada kompleksitas sosial dan budaya. Kebersamaan dan solidaritas internal umat menjadi modal utama untuk tetap eksis sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Apresiasi terhadap peran Muhammadiyah juga disampaikan Konsul Sosial Budaya KJRI Melbourne, Dikmas Sulistyo. Ia menilai kehadiran Muhammadiyah telah memperkuat jejaring sosial komunitas Indonesia di Australia.

“Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memperkuat jejaring sosial masyarakat Indonesia di Australia. Kehadirannya memberi kontribusi nyata dalam membangun komunitas yang solid, produktif, dan berdaya guna,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, PCIM dan PCIA Australia berharap jaringan komunitas Muhammadiyah semakin kokoh dan mampu membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Tak hanya itu, pengembangan institusi di bidang pendidikan dan sosial-keagamaan juga diharapkan semakin masif sebagai bagian dari strategi ekspansi global.