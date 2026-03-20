Pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di pelataran Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung khidmat pada Jumat (20/3/2026) pagi. Antusiasme masyarakat sangat tinggi hingga barisan jemaah meluber ke area trotoar.

Sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah turut berbaur bersama ribuan jemaah. Pantauan di lokasi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah tampak mengisi saf (barisan) salat terdepan.

Dipadati Jemaah Sejak Subuh

Kepadatan di area Pusat Dakwah Muhammadiyah sejatinya sudah mulai terlihat sejak pukul 05.30 WIB. Jemaah laki-laki maupun perempuan berdatangan bersama keluarga, membawa sajadah masing-masing untuk mengamankan posisi di pelataran Masjid At-Tanwir.

Memasuki pukul 06.00 WIB, kapasitas halaman parkir gedung sudah penuh sesak. Seiring bertambahnya arus kedatangan, antrean masuk kian panjang. Jemaah yang tidak mendapat tempat di dalam area gedung terpaksa menggelar sajadah di trotoar jalan sambil mendengarkan rangkaian ibadah dari luar pagar.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, panitia dibantu petugas keamanan dan relawan mengarahkan lokasi parkir ke beberapa titik alternatif, di antaranya Graha MR21, Kantor Pusat Asuransi Jasindo, hingga kompleks Kolese Kanisius.

Khusyuk Beribadah

Tepat pukul 06.30 WIB, salat Idul Fitri dimulai dengan dipimpin oleh Imam Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, Ahmad Maulana Yusuf. Setelahnya, jemaah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Dewan Pakar Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta, Izza Rohman.