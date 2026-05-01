Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-XXXI di Semarang, Jawa Tengah, pada September 2026 dipastikan tampil lebih modern dan berdampak luas.

Tak hanya mengedepankan nilai spiritual, ajang ini juga mengusung digitalisasi menyeluruh serta penguatan ekonomi berbasis budaya lokal.

Kementerian Agama bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mematangkan persiapan.

MTQ tersebut menjadi momen penting karena untuk kedua kalinya Jawa Tengah menjadi tuan rumah setelah terakhir pada 1979.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan MTQ kali ini.

“Untuk MTQ Nasional tahun ini, hampir seluruh proses sudah kami siapkan secara digital. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring oleh masing-masing daerah mulai 10 sampai 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan verifikasi, masa sanggah, hingga penetapan peserta secara transparan dan terukur,” ujar Abu Rokhmad dalam siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Digitalisasi tersebut mencakup berbagai tahapan krusial, mulai dari pendaftaran peserta, penyusunan materi lomba, hingga sistem penilaian.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola MTQ lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, verifikasi data peserta akan dilakukan dalam dua tahap dengan melibatkan Dukcapil guna memastikan keabsahan identitas.

“Kami ingin tata kelola MTQ ini benar-benar akuntabel. Karena itu, rekrutmen Dewan Hakim juga dilakukan secara terbuka agar yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan kompetensi,” katanya.

Lebih lanjut, penyusunan materi lomba telah dimulai sejak April melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama para ahli, sebelum nantinya dimasukkan ke dalam sistem aplikasi pada pertengahan Juni.

“Jadi kami sudah melakukan digitalisasi hampir semuanya. Ini penting agar MTQ berjalan lebih tertib, profesional, dan transparan,” tegasnya.

Akses Transportasi Jadi Tantangan

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyoroti aspek transportasi sebagai salah satu tantangan utama, terutama bagi peserta dari luar Pulau Jawa.

“Bandara yang paling memungkinkan digunakan adalah Ahmad Yani dan Solo. Karena kalau bandara baru Jogja jaraknya terlalu jauh, bisa sampai tiga sampai empat jam perjalanan darat,” ujar Taj Yasin.

Ia menjelaskan, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Solo akan menjadi pintu masuk utama bagi kafilah. Sementara peserta dari wilayah Jawa dapat memanfaatkan jalur darat dan kereta api.

“Ini menjadi perhatian kami karena rute penerbangan ke Jawa Tengah, terutama dari wilayah timur seperti NTB, NTT, Makassar, dan Banjarmasin masih terbatas. Maka kami meminta dukungan agar ada penambahan rute penerbangan selama MTQ berlangsung,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar maskapai seperti Lion Air dan Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan.

“Dengan begitu biaya transportasi bisa lebih ringan dan peserta dari seluruh provinsi dapat hadir lebih maksimal. Slogan kami adalah sukses pelaksanaan dan sukses prestasi,” ujarnya.

Dorong UMKM dan Angkat Budaya Lokal

MTQ Nasional kali ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan pendukung telah disiapkan, mulai dari kirab kafilah, festival rebana, festival kaligrafi, hingga pameran UMKM.

Yang menarik, tradisi khas Semarang, Dugderan, akan dihadirkan dalam skala khusus sebagai bagian dari rangkaian acara.

“Kami akan melaksanakan Dugderan kecil di kawasan Kauman, depan Masjid Kauman dan Pasar Johar. Ini akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat seperti halnya Dugderan saat Ramadan,” kata Taj Yasin.

Selama pelaksanaan MTQ, Jalan Pahlawan juga akan ditutup untuk mendukung aktivitas masyarakat, festival, dan pameran UMKM.

“Dengan kemeriahan MTQ kami berharap ada dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” tambahnya.

Publikasi dan Sinergi Lintas Sektor

Untuk memperkuat identitas acara, Pemprov Jawa Tengah telah menggelar sayembara logo, maskot, dan tema MTQ yang melibatkan masyarakat luas.

Di sisi lain, Deputi Kemenko PMK, Warsito, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan event ini.

“Kami akan membuat matriks kesiapan sebagai daftar periksa bersama, mulai dari anggaran, venue, transportasi, logistik, pembukaan, penutupan, hingga publikasi dan komunikasi bersama Kominfo, RRI, TVRI, dan lembaga terkait lainnya,” ujar Warsito.