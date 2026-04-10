Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kebijakan work from home (WFH) yang mulai diterapkan setiap Jumat bukan sekadar perubahan lokasi kerja, tetapi bagian dari membangun sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berdampak.

“WFH bukan sekadar bekerja dari rumah, tetapi cara baru dalam bekerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” kata Menag Nasaruddin Umar, Jumat (10/4/2026).

Kementerian Agama menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat, mulai hari ini, 10 April 2026. Kebijakan ini menyusul diberlakukannya Transformasi Budaya Kerja Baru pada 1 April 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis dalam menghadapi dinamika global dengan mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.

“Di mana pun kita berada, layanan kepada umat harus tetap hadir, mudah diakses, dan berjalan dengan baik. Mari manfaatkan teknologi, perkuat koordinasi, dan beri perhatian pada mereka yang paling membutuhkan,” kata Menag.

Menag menekankan komitmen pelayanan tidak boleh berkurang. Justru dengan dukungan teknologi, koordinasi harus semakin kuat, dan kehadiran layanan harus semakin dirasakan.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menjadikan momentum ini sebagai awal membangun ritme kerja baru yang lebih bijak dan seimbang.