Masjid di Indonesia memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat menunaikan salat, tetapi menjadi pusat peradaban umat, ruang interaksi sosial, hingga wadah pembinaan keagamaan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga lingkungan terkecil masyarakat.

Di balik keberagamannya, masjid di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa tipologi berdasarkan lokasi, fungsi, kewenangan penetapan, serta perannya dalam pelayanan ibadah dan sosial keagamaan masyarakat.

Klasifikasi tersebut menjadi penting agar fungsi masjid dapat berjalan optimal dan sesuai dengan perannya masing-masing.

Berikut ini adalah tipologi masjid di Indonesia sebagaimana dikenal dalam sistem pembinaan masjid nasional, berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, sebagaimana dilansir dari Bimas Islam, Senin (11/5/2026):

Masjid Negara

Masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

Masjid ini memiliki posisi paling tinggi dalam hierarki permasjidan.

Selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi simbol keagamaan negara dan pusat pelaksanaan kegiatan Islam berskala nasional.

Masjid Nasional

Masjid yang berada di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi.

Masjid Nasional berfungsi sebagai pusat koordinasi kegiatan keagamaan di tingkat provinsi serta menjadi rujukan dalam pengembangan program pembinaan umat.

Masjid Raya

Masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Provinsi.

Masjid Raya sering menjadi ikon daerah sekaligus pusat aktivitas keagamaan, dakwah, dan pendidikan Islam di tingkat provinsi.

Masjid Agung

Masjid yang berada di ibu kota kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan Pemerintah dan masyarakat.

Masjid Agung memiliki kedekatan dengan masyarakat dan menjadi pusat kegiatan ibadah serta sosial keagamaan di tingkat daerah.

Masjid Besar

Masjid yang berada di kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan.

Masjid ini berperan sebagai penggerak kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan serta penghubung antara kebijakan dan masyarakat.

Masjid Jami

Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan, dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman/desa/kelurahan.

Masjid Jami merupakan pusat kehidupan masyarakat sehari-hari, tempat berlangsungnya ibadah, pendidikan agama, dan interaksi sosial.

Masjid Bersejarah

Masjid yang berada di kawasan peninggalan Kerajaan/Wali Penyebar Agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa, dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebar Islam serta para pejuang kemerdekaan.

Masjid ini memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi simbol perjalanan dakwah Islam serta perjuangan bangsa Indonesia.

Masjid di Tempat Publik

Masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

Masjid ini hadir di ruang-ruang publik seperti bandara, terminal, pusat perbelanjaan, dan rest area untuk memastikan umat tetap dapat menjalankan ibadah di tengah mobilitas tinggi.

Lebih dari Sekadar Tempat Ibadah

Tipologi masjid di Indonesia menunjukkan bahwa masjid memiliki fungsi strategis dalam membangun kehidupan umat.

Tidak hanya sebagai tempat sujud, masjid juga menjadi pusat edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan nilai-nilai sosial dan spiritual.