Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyentil praktik profesional yang kehilangan empati dan menegaskan pentingnya nilai spiritualitas sebagai fondasi utama dalam dunia kerja, khususnya di sektor kesehatan.

Pesan tersebut disampaikan saat Menag memberikan Orasi Kebangsaan dalam Sidang Terbuka Wisuda Sarjana ke-II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) KHAS Kempek di Cirebon, Kamis (30/4/2026).

Di hadapan 65 wisudawan, Menag mengingatkan lulusan tidak cukup hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus menghadirkan nilai kemanusiaan dan spiritual dalam praktik profesinya.

“Wisuda ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan pengabdian. Momentum ini menandai perpindahan dari proses belajar menuju tanggung jawab mengamalkan ilmu di tengah kehidupan nyata,” ungkapnya.

Menurutnya, profesi kesehatan memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari stunting hingga keterbatasan akses layanan kesehatan. Karena itu, pendekatan kemanusiaan menjadi hal yang tidak terpisahkan.

“Seorang ahli gizi bukan hanya menghitung kalori, tetapi menjaga kualitas hidup manusia. Demikian juga tenaga farmasi, bukan sekadar meracik obat, tetapi memastikan keselamatan dan kesembuhan,” ujarnya.

Menag juga menyoroti perkembangan teknologi kesehatan seperti kecerdasan buatan dan big data yang kian pesat.

Ia mengingatkan agar kemajuan tersebut tidak menggeser nilai empati dalam pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai kita pintar membaca data, tetapi lupa membaca penderitaan manusia. Dalam Islam, menyembuhkan bukan hanya tindakan medis, tetapi juga tindakan spiritual,” tandasnya.

Menag menilai model pendidikan berbasis pesantren yang diterapkan STIKes KHAS Kempek menjadi keunggulan tersendiri.

Integrasi antara ilmu modern dan pembinaan akhlak dinilai mampu melahirkan tenaga kesehatan yang kompeten sekaligus berintegritas.

“Ilmu adalah amanah dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, ilmu harus melahirkan manfaat dan memberi solusi bagi persoalan umat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan KHAS Kempek, Muh. Mustofa Aqiel Sirodj, menyampaikan, sistem pendidikan pesantren dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kompetensi akademik dan pembentukan karakter.

“Mahasiswa kami tidak hanya dituntut menjadi sarjana yang cerdas, tetapi juga tetap menjaga tradisi keilmuan pesantren. Mereka harus terus mengaji agar ilmu yang dimiliki sejalan dengan akhlak dan nilai-nilai agama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan STIKes KHAS Kempek merupakan bagian dari respons pesantren terhadap kebutuhan tenaga kesehatan yang profesional sekaligus berkarakter.