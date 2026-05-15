Menag Nasaruddin Umar: Pesantren Harus Jadi Ruang Paling Aman Bagi Anak!

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menegaskan pesantren harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar dan bertumbuh. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam dinilai tidak boleh lagi ditoleransi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan di sejumlah lembaga pendidikan berbasis agama.

Menurutnya, pesantren sejatinya merupakan ruang pembinaan akhlak, ilmu, dan martabat manusia, bukan tempat lahirnya trauma bagi para santri.

“Pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Pernyataan itu menjadi penegasan kuat bahwa perlindungan anak kini menjadi perhatian serius Kementerian Agama, khususnya dalam tata kelola pendidikan Islam.

Menag menilai persoalan kekerasan di pesantren tidak bisa dipandang sebagai kasus individu semata, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural yang lebih dalam.

Relasi Kuasa Jadi Akar Masalah

Menurut Menag, kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah jangka pendek atau pendekatan parsial.

Ia menyoroti kuatnya budaya relasi kuasa yang masih mengakar di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan.

“Persoalannya adalah bagaimana melakukan transformasi masyarakat dan berusaha mengeliminasi relasi kuasa. Ini adalah akar persoalan yang mendasar. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Ia menjelaskan, relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas.

Dalam banyak kasus, posisi dominan pengelola atau figur tertentu di lingkungan pendidikan dapat memunculkan praktik yang melanggar hak-hak anak.

Karena itu, Menag mendorong adanya reformasi tata tertib di lingkungan pondok pesantren.

Aturan, menurutnya, tidak boleh hanya ditujukan kepada santri, tetapi juga harus mengikat para pengelola pesantren.

“Tata tertib jangan hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok. Relasi kuasa seperti ini harus dibatasi dengan aturan yang jelas. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” kata Menag.

Perlindungan Anak Amanat Agama

Imam Besar Masjid Istiqlal itu kembali menegaskan perlindungan terhadap anak bukan sekadar tuntutan sosial, tetapi juga amanat agama dan konstitusi negara.

Menurut Menag, pendidikan Islam harus menjadi contoh dalam membangun lingkungan yang sehat, aman, dan manusiawi bagi generasi muda. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan kekerasan fisik maupun seksual dalam bentuk apa pun.

Ia juga menilai penting adanya kesadaran kolektif bahwa menjaga keselamatan dan martabat anak merupakan bagian dari nilai dasar ajaran Islam.

Pesantren, kata dia, harus tampil sebagai pusat pembentukan karakter yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Standar Kiai dan Pesantren Dipertegas

Selain isu perlindungan anak, Menag juga menyoroti pentingnya penegasan standar tata kelola pesantren, termasuk terkait figur kiai dan kapasitas pengelola lembaga pendidikan Islam.

“Kita perlu mendefinisikan secara tegas apa itu pondok pesantren, apa itu kiai, dan apa saja persyaratannya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kapasitas justru menjadi kiai. Perlu ada ketegasan dan standar yang jelas,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperkuat sistem pengawasan dan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.

Langkah itu juga dianggap penting untuk menjaga marwah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam sejarah pendidikan nasional.

Di akhir keterangannya, Menag mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, pengelola pesantren, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan Islam.