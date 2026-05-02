Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menegaskan arah baru pendidikan keagamaan nasional melalui penguatan kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi.

Gagasan tersebut disampaikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026), sebagai bagian dari refleksi strategis pembangunan pendidikan Indonesia.

Dalam amanatnya, Menag mengingatkan peran Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga dalam membentuk karakter dan arah kehidupan generasi masa depan.

"Pendidikan keagamaan dinilai memiliki fungsi lebih luas dari sekadar transformasi ilmu pengetahuan," tegasnya.

Hardiknas dimaknai sebagai ruang refleksi untuk meneguhkan kembali spirit pendidikan nasional.

Dalam perspektif itu, pendidikan keagamaan diarahkan untuk melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan.

Kurikulum Cinta Perkuat Karakter

Penguatan kurikulum berbasis cinta menjadi salah satu fokus utama. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif, humanis, dan berorientasi pada nilai empati.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap bijak dalam menyelesaikan persoalan kehidupan.

“Jika cinta sudah berbicara, maka seluruh persoalan bisa selesai dengan mudah,” tegas Menag dalam sambutannya.

Konsep ini menempatkan cinta sebagai fondasi dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sekaligus menjadi instrumen penting dalam pembentukan akhlak.

Ekoteologi dan Kesadaran Lingkungan

Selain kurikulum cinta, Kementerian Agama juga mengintegrasikan perspektif ekoteologi dalam sistem pendidikan. Konsep itu menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam semesta.

“Tidak mungkin kita bisa sempurna menjadi hamba, manakala kita tidak didukung oleh alam yang kondusif,” ujar Menag.

Ia menambahkan, keberhasilan manusia sebagai khalifah di bumi tidak terlepas dari hubungan yang baik dengan seluruh makhluk.

Oleh karena itu, konsep persaudaraan diperluas hingga mencakup ukhuwah makhlukiyah, yakni persaudaraan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Pendekatan tersebut menegaskan alam bukan sekadar objek, melainkan bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dijaga dan dirawat.

Minat Madrasah Tetap Tinggi

Di tengah berbagai tantangan pendidikan, Kementerian Agama mencatat tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan, khususnya madrasah.

“Alhamdulillah sekolah-sekolah keagamaan terutama madrasah, mash banyak yang memiliki daftar tunggu bertahun-tahun untuk mengakses pendidikan keagamaan,” kata Menag.

Fenomena itu menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan besar terhadap lembaga pendidikan yang menekankan pembentukan akhlak mulia, selain penguasaan ilmu pengetahuan.

Keikhlasan Jadi Fondasi

Menutup sambutannya, Menag mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan proses pendidikan.

Ia menilai, semangat kebersamaan dan niat tulus menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional.

Usai upacara, Menag juga menyerahkan apresiasi kepada dua siswa madrasah berprestasi, yakni Rifqi Nadhim Uqail dari MTsN 9 Kediri di bidang seni lukis, serta Valzan Baruna Arkananta dari MAN IC Pekalongan yang meraih Letter of Acceptance (LoA) terbanyak dari 24 perguruan tinggi luar negeri bereputasi.

Apresiasi itu menegaskan bahwa madrasah mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkarakter kuat dan berdaya saing global.