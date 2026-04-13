Pernyataan tegas disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar diplomasi, melainkan ikatan yang “lebih dari saudara”.

Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari, di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pertemuan itu menjadi momentum penting yang memperlihatkan kedekatan emosional sekaligus komitmen nyata kedua negara dalam memperkuat kerja sama kemanusiaan.

Dubes Al-Sattari menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

Ia menegaskan elasi kedua bangsa telah melampaui batas formal diplomasi.

"Terima kasih Menteri Agama untuk pertemuan hari ini. Hubungan kita bukan secara diplomatik semata, hubungan kita sudah seperti saudara, bahkan melebihi saudara," ujar Dubes Al-Sattari.

Menanggapi hal itu, Menag Nasaruddin Umar memaparkan visinya terkait pengelolaan dana umat di Indonesia sebagai kekuatan besar untuk mendorong kesejahteraan dan solidaritas kemanusiaan global.

Ia menilai, jika dikelola secara profesional dan holistik, dana umat dapat menjadi instrumen strategis dalam membantu berbagai krisis, termasuk yang dialami rakyat Palestina.

Sebagai contoh, Menag menyoroti ekosistem perputaran dana umat di Masjid Istiqlal yang dinilai memiliki partisipasi tinggi dari masyarakat.

"Potensi dana umat kita sangat luar biasa. Ini adalah modal sosial sekaligus spiritual yang kuat," papar Menag.