Gelombang disinformasi terkait isu kekerasan seksual di media sosial kian mengkhawatirkan. Sejumlah konten hoaks bahkan secara sengaja diarahkan untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar, di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Menteri Agama kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan moralitas.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas maraknya framing negatif dan disinformasi yang beredar luas di ruang digital.

Menag menilai, penyebaran hoaks tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi.

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

Lebih jauh, Menag menekankan pentingnya menjadikan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, sebagai ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal”, ujar Menag.

Dalam konteks ini, Kementerian Agama telah mengambil langkah konkret dengan memperkuat regulasi serta mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, terutama di lingkungan pondok pesantren.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Langkah itu dinilai sebagai bagian dari komitmen negara dalam menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik dan spiritual, tetapi juga aman secara sosial dan psikologis.

Perangi Hoaks, Jaga Persatuan

Di tengah derasnya arus informasi digital, Menag juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Ia mengajak publik untuk aktif memutus rantai penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa.

“Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," pungkasnya.

Seruan itu menjadi penting, mengingat disinformasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merusak kohesi sosial dan memperkeruh suasana kebangsaan.