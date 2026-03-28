Arab Saudi kembali mencuri perhatian dunia lewat ambisi besarnya dalam proyek futuristik NEOM. Negara kerajaan di Timur Tengah itu tengah membangun danau air tawar raksasa di tengah gurun, sebuah langkah berani yang digadang-gadang menjadi salah satu pencapaian rekayasa teknik terbesar di era modern.

Dikutip dari Ecoticias, Sabtu (28/3/2026), danau buatan tersebut memiliki panjang sekitar 2,8 kilometer dan dibangun dengan investasi mencapai USD4,7 miliar atau sekitar Rp125 triliun.

Proyek tersebut berlokasi di Trojena, kawasan pegunungan di wilayah Tabuk yang tengah dikembangkan sebagai destinasi wisata masa depan.

Untuk menciptakan danau di tengah wilayah kering, proyek ini mengandalkan tiga bendungan besar. Bendungan utama akan memiliki tinggi sekitar 145 meter dan panjang 475 meter, dengan penggunaan teknologi beton khusus yang dirancang untuk kondisi ekstrem gurun.

Danau itu akan memiliki luas sekitar 1,5 kilometer persegi dan dilengkapi dengan pulau khusus untuk aktivitas rekreasi seperti berjalan kaki hingga menyelam.

Konsep tersebut menjadi simbol transformasi lanskap gurun menjadi pusat wisata modern berbasis teknologi.

CEO Webuild, Pietro Salini, menyebut proyek ini sebagai tonggak penting dalam dunia konstruksi global.

"Proyek ini akan menjadi keajaiban teknik dan konstruksi internasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari proyek Trojena di NEOM, pembangunan danau ini merupakan bagian dari strategi besar Saudi Vision 2030.

Program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan ekonomi Arab Saudi terhadap minyak sekaligus mendorong sektor pariwisata dan inovasi.

Trojena sendiri dirancang sebagai destinasi wisata pegunungan lengkap dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari resor ski, olahraga air, hingga pusat hiburan kelas dunia, sebuah konsep yang kontras dengan citra gurun yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.

Pembangunan danau saat ini telah memasuki tahap awal. Hingga kini, sekitar 3 juta meter kubik material telah digali dari lokasi proyek.

Philip Gullett menjelaskan, proses tersebut sekaligus menerapkan pendekatan berkelanjutan.

"Kami telah menyelesaikan sekitar 3 juta meter kubik penggalian di lokasi danau. Material hasil galian akan digunakan kembali untuk konstruksi bendungan dan dasar danau sebagai bagian dari strategi ramah lingkungan," ujarnya.

Meski sarat ambisi, proyek tersebut tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait ketersediaan air di wilayah gurun yang ekstrem.

Untuk mengatasinya, Arab Saudi akan mengandalkan teknologi desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar yang ditenagai energi terbarukan.

Selain itu, tingkat penguapan yang tinggi di wilayah gurun juga menjadi perhatian serius dalam menjaga keberlanjutan danau tersebut.

Faktor itu akan menjadi ujian utama apakah proyek raksasa ini dapat bertahan dalam jangka panjang.