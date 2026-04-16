Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dunia pendidikan madrasah. Sebanyak 20 murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Batam berhasil mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi ternama di enam negara, yakni Australia, Hong Kong, Jepang, Kanada, Rusia, dan Thailand.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan daya saing global lulusan madrasah di kancah internasional.

Pilihan program studi yang diraih pun tidak main-main. Para siswa diterima di berbagai jurusan strategis, mulai dari teknik, sains, bisnis, hingga desain.

Bahkan, sebagian di antara mereka berhasil memperoleh beasiswa dan keringanan biaya pendidikan, yang menjadi nilai tambah dalam perjalanan akademik mereka.

Kepala MAN Insan Cendekia Batam, M. Kamal, menegaskan, keberhasilan tersebut bukan hasil instan, melainkan buah dari proses panjang yang penuh disiplin dan ketekunan.

“Capaian ini merupakan hasil dari usaha yang konsisten serta doa yang tak pernah terputus. Di balik keberhasilan ini, terdapat proses panjang yang tidak selalu terlihat,” ujar M Kamal dilansir dari siaran pers Kemenag, Kamis (16/4/2026).

Revisi esai yang dilakukan berulang kali, lanjut dia, persiapan tes IELTS (International English Language Testing System) dan SAT (Scholastic Assessment Test) di tengah keterbatasan waktu menjadi bagian dari perjalanan yang harus dilalui.

Dari total 20 siswa tersebut, sebanyak 13 murid mengikuti program Madrasah Goes Abroad (MGA), yang merupakan salah satu program strategis Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Hasilnya, 12 siswa dari program tersebut berhasil memperoleh LoA, memperlihatkan efektivitas program dalam membuka akses pendidikan global.

Lebih lanjut, terdapat satu murid yang mendapatkan keringanan tuition reduction hingga 75 persen untuk studi di Jepang.

Tidak hanya itu, dua murid lainnya juga berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan studi ke Jepang dan Rusia.

Dominasi pilihan jurusan terlihat pada bidang teknik, seperti engineering (honours), electrical engineering, mechanical engineering, mining engineering, aerospace engineering, hingga nuclear and power engineering.

Selain itu, bidang lain seperti biomedical science, data science, computer science, environmental science, mathematics, business administration, commerce, serta desain dan seni juga menjadi pilihan para siswa.

Adapun sejumlah perguruan tinggi tujuan merupakan kampus-kampus bergengsi dunia, seperti Monash University, Curtin University, Macquarie University, hingga The University of Sydney di Australia. Selain itu, terdapat pula The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of British Columbia di Kanada, Tokyo International University di Jepang, hingga Chulalongkorn University di Thailand.

Capaian itu memperlihatkan madrasah tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga berhasil menembus standar pendidikan global.

Dengan kombinasi antara pembinaan akademik, penguatan karakter, serta dukungan program strategis seperti MGA, peluang siswa madrasah untuk mengakses pendidikan kelas dunia semakin terbuka lebar.

M. Kamal berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berjuang dan tidak ragu menatap dunia sebagai ruang belajar yang luas.