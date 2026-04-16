Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara resmi menapaki panggung global. Melalui kerja sama strategis dengan International Islamic University Malaysia, madrasah itu membuka peluang besar bagi para alumninya untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui jalur khusus yang tengah disiapkan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di kampus IIUM, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (15/4/2026).

Hadir dalam momen penting itu Kepala MAN Batubara, para wakil kepala madrasah, serta sejumlah guru yang turut menyaksikan tonggak baru internasionalisasi pendidikan madrasah.

Penandatanganan MoU itu diawali dengan diskusi antara kedua belah pihak secara intensif, terbuka, dan produktif.

Berbagai topik strategis dibahas, mulai dari peluang program pertukaran pelajar (student exchange), peningkatan kompetensi dan kapasitas guru melalui pelatihan maupun short course, pengembangan kurikulum berbasis internasional, hingga akses informasi dan jalur khusus bagi lulusan MAN Batubara untuk melanjutkan studi di IIUM.

Pihak IIUM menyambut baik kerja sama ini dan mengapresiasi inisiatif MAN Batubara yang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui jejaring internasional.

Mereka juga menyampaikan kesiapan untuk mendukung berbagai program kolaboratif yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

Kepala MAN Batubara, Erwin Parlindungan Nasution, mengungkapkan rasa syukur atas terwujudnya kerja sama tersebut.

Ia menegaskan, MoU ini merupakan langkah besar dalam menjawab tantangan globalisasi pendidikan.

“Alhamdulillah, hari ini menjadi momen penting bagi MAN Batubara. Kami tidak hanya datang untuk menjalin kerja sama, tetapi juga untuk membuka cakrawala baru bagi siswa dan guru kami. Kehadiran kami di kampus IIUM ini menjadi bukti nyata bahwa madrasah mampu melangkah ke tingkat internasional,” ungkapnya.

Lebih jauh, Erwin menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas lulusan, baik dari sisi akademik, karakter, maupun wawasan global.

Dengan adanya akses langsung ke IIUM, para siswa diharapkan semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri.

Usai rangkaian diskusi, tim MAN Batubara juga berkesempatan meninjau lingkungan kampus dan berdialog langsung dengan pihak akademik IIUM.

Interaksi tersebut memperkuat optimisme bahwa kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi akan berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan.

Langkah MAN Batubara ini menegaskan madrasah tidak lagi berada di pinggiran arus globalisasi pendidikan.