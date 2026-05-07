Kabar membanggakan datang dari panggung internasional. Satriani, mahasiswi Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Best Group dalam ajang International Youth Connection Malaysia–Singapore 2026.

Forum bergengsi yang mempertemukan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi ruang kolaborasi lintas generasi dalam merespons isu global, khususnya perubahan iklim yang sejalan dengan agenda PBB melalui Sustainable Development Goals (SDGs) 13: Climate Action.

Seleksi Ketat dan Perjalanan Internasional

Satriani mengikuti program tersebut sebagai delegasi partially funded setelah melewati proses seleksi ketat sejak Januari 2026.

Tahapan seleksi meliputi penyusunan karya ilmiah bertajuk “Scaling SDG 13 through Indonesian Youth Innovation (Meningkatkan Skala SDG 13 melalui Inovasi Pemuda Indonesia)”, pembuatan video presentasi, hingga sesi wawancara.

Kegiatan IYC Batch 4 berlangsung pada 20–23 April 2026 di dua negara, yakni Singapura dan Malaysia.

Di Singapura, peserta mengikuti diskusi akademik serta kunjungan kampus ke National University of Singapore (NUS). Sementara di Malaysia, agenda berlanjut dengan kunjungan ke Universitas Malaya, konferensi internasional, hingga eksplorasi sejumlah pusat edukasi dan budaya.

Inovasi Edukasi Iklim yang Relevan

Dalam forum tersebut, Satriani bersama tim mengangkat inovasi Sekolah PRIMA (Peduli Risiko Iklim dan Mitigasi Bencana).

Program itu mengusung pendekatan experiential learning melalui media boardgame interaktif untuk mengenalkan isu perubahan iklim kepada anak-anak sejak usia dini.

Metode yang dipadukan dengan skema peer-to-peer facilitation ini dinilai efektif karena mendorong partisipasi aktif, interaksi, dan refleksi peserta.

Inovasi tersebut dianggap relevan dalam menjawab tantangan literasi iklim di masyarakat yang masih menjadi pekerjaan besar di berbagai negara berkembang.

Suara Generasi Muda untuk Bumi

Presentasi proyek yang kuat mengantarkan tim Satriani meraih penghargaan tertinggi, Best Group, sekaligus menjadi pengakuan atas kualitas gagasan yang ditawarkan oleh generasi muda Indonesia di forum global.

“Pengalaman ini membuka wawasan bahwa krisis iklim memerlukan respons bersama. Penting menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan,” ujar Satriani.

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti bahwa inovasi pemuda Indonesia mampu bersaing di level global.

Satriani juga mengajak mahasiswa lain untuk berani mengambil peluang serupa melalui persiapan matang dan kolaborasi yang kuat.