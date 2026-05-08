Prestasi kembali diraih Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang. Madrasah unggulan di Kota Malang, Jawa Timur itu terpilih lagi sebagai peserta Program Kemitraan Sekolah BRIDGE Australia–Indonesia 2026.

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Asialink Education dengan dukungan pendanaan dari Department of Foreign Affairs and Trade.

Kepastian keikutsertaan MAN 2 Kota Malang disampaikan Asialink Education melalui surat tertanggal 6 Mei 2026.

MAN 2 Kota Malang dinilai memiliki komitmen kuat dalam membangun hubungan antarmasyarakat (people-to-people links) antara Indonesia dan Australia melalui pengembangan kemitraan sekolah di kedua negara serta partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran profesional.

Dalam program itu, Faizal Hadi Nugroho ditunjuk sebagai guru yang direkomendasikan untuk terlibat dalam berbagai rangkaian kegiatan BRIDGE 2026.

Jejak Kolaborasi Internasional

Partisipasi tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, MAN 2 Kota Malang sudah pernah terpilih mengikuti program ini pada 2011 dengan mengirimkan dua guru, yaitu Ahmad Thohir Yoga dan Ali Mukti ke Aquinas College Gold Coast.

Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tradisi kolaborasi global di lingkungan madrasah.

Kini, keberlanjutan partisipasi ini memperkuat posisi MAN 2 Kota Malang sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang adaptif terhadap dinamika global.

Faizal Hadi Nugroho bersyukur terpilih menjadi perwakilan MAN 2 Kota Malang pada program kemitraan sekolah BRIDGE 2026.

“Alhamdulillah dan terima kasih atas support dari bapak Kamad dan bapak koordinator kerjasama internasional madrasah yang telah merekomendasi saya untuk terlibat pada program BRIDGE ini,” ujarnya di Malang, dilansir dari siaran pers Kemenag, Jumat (8/5/2026).

Dia berkomitmen untuk mengawal kolaborasi dengan sekolah mitra di Australia dengan sebaik-baiknya.

MADU MANJA dan Arah Global Madrasah

Keikutsertaan MAN 2 Kota Malang dalam program internasional ini sejalan dengan penguatan program inovasi unggulan MADU MANJA (MAN 2 Kota Malang Menjelajah Dunia).

Program itu menjadi strategi madrasah dalam mendorong peserta didik dan tenaga pendidik untuk aktif dalam jejaring global, kolaborasi lintas negara, pertukaran budaya, hingga forum pendidikan internasional.

Program tersebut digawangi Ahmad Thohir Yoga selaku Koordinator Kerjasama Internasional MAN 2 Kota Malang yang selama ini konsisten menginisiasi berbagai kolaborasi global bagi warga madrasah.

Ahmad Thohir Yoga menyampaikan keterpilihan MAN 2 Kota Malang dalam Program BRIDGE 2026 merupakan langkah penting dalam memperluas ekosistem global madrasah.

Menurutnya, program itu tidak hanya membuka peluang kolaborasi dengan sekolah mitra di Australia, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kompetensi global guru dan peserta didik.

“Program BRIDGE sangat relevan dengan semangat MADU MANJA yang selama ini kami bangun,” ungkap Yoga.

Dia ingin menghadirkan madrasah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aktif membangun jejaring internasional, memperkuat wawasan global, dan menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Pengakuan Internasional dan Tantangan Global

Kepala MAN 2 Kota Malang, Samsudin, turut menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

Menurut Samsudin, terpilihnya MAN 2 Kota Malang dalam Program BRIDGE Australia–Indonesia menjadi pengakuan internasional terhadap komitmen madrasah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dan berorientasi global.

“Dengan bergabungnya kembali MAN 2 Kota Malang dalam Program BRIDGE 2026, diharapkan semakin banyak peluang kolaborasi internasional, pengembangan pembelajaran lintas budaya, serta peningkatan kapasitas guru dan peserta didik dalam menghadapi tantangan pendidikan global di masa depan,” pungkasnya.

Ke depan, keterlibatan dalam program BRIDGE tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat diplomasi pendidikan berbasis madrasah.