PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja impresif pada layanan cash management system Muamalat Digital Integrated Access (MADINA) sepanjang 2025.

Pertumbuhan signifikan itu menegaskan penguatan digitalisasi layanan perbankan syariah di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi korporasi yang cepat dan efisien.

Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono, mengatakan jumlah pengguna MADINA meningkat 13% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi lebih dari 13.700 pengguna pada akhir tahun lalu.

Tak hanya itu, frekuensi transaksi juga melonjak 12% yoy hingga mencapai dua juta transaksi.

Lonjakan ini turut diiringi peningkatan volume transaksi yang menembus angka fantastis.

Hingga penghujung 2025, nilai transaksi MADINA tercatat melampaui Rp48 triliun, sebuah capaian yang mencerminkan tingginya kepercayaan nasabah korporasi terhadap layanan digital Bank Muamalat.

“Hasil ini menjadi bukti suksesnya strategi kami yang gencar menjalin kerja sama dengan berbagai institusi serta implementasi sejumlah inisiatif yang relevan. Sehingga kepercayaan nasabah korporasi tetap terjaga untuk terus menggunakan layanan MADINA,” kata Imam dalam siaran pers diterima inilah.com, Jumat (10/4/2026).

Strategi Digital dan Inovasi Fitur

Kinerja positif ini tidak lepas dari sejumlah inovasi yang dilakukan perusahaan. Salah satunya adalah peluncuran fitur online foreign exchange (Online FX), yang memungkinkan nasabah korporasi melakukan transaksi valuta asing secara daring dengan kurs counter melalui platform MADINA.

Fitur tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus fleksibilitas transaksi, sehingga memberikan dampak positif terhadap volume transaksi yang terus bertumbuh.

Imam juga menyebutkan, layanan MADINA memberikan kontribusi terhadap peningkatan dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Muamalat, yang menjadi indikator penting dalam menjaga likuiditas bank.

Lonjakan Transaksi Virtual Account

Tak hanya MADINA, layanan virtual account (VA) yang terintegrasi juga menunjukkan performa mengesankan.

Frekuensi transaksi VA meningkat 14% yoy menjadi 4,8 juta transaksi, sementara volume transaksinya naik 14% yoy hingga mencapai Rp7,8 triliun.

“Kemitraan strategis dengan institusi menjadi kunci utama di balik moncernya performa MADINA. Oleh sebab itu, kami akan terus menjajaki penetrasi pada sektor pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, komunitas dan ekosistem muslim, serta lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” imbuh Imam.

Perluasan Ekosistem Syariah

Langkah ekspansi ke berbagai sektor ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam memperluas ekosistem ekonomi syariah nasional.

Dengan menggandeng institusi pendidikan, layanan kesehatan, hingga komunitas muslim, MADINA diharapkan menjadi tulang punggung transaksi keuangan berbasis syariah yang terintegrasi.

Sebagai layanan internet banking khusus nasabah korporasi, MADINA memungkinkan pengguna untuk memonitor dan melakukan transaksi non-tunai secara real time atas seluruh rekening di Bank Muamalat.

Nasabah dapat memilih dua jenis layanan, yakni MADINA Advanced dan MADINA Basic, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi maupun transaksi perusahaan.