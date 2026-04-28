Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) kembali menegaskan perannya sebagai pusat pendidikan Islam dan bahasa Arab di Indonesia dengan mewisuda lebih dari 2.998 mahasiswa dari empat angkatan sekaligus (50, 51, 52, 53).

Prosesi berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026) malam, dan menjadi salah satu momen akademik terbesar dalam sejarah lembaga tersebut.

Acara itu dihadiri langsung Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, didampingi Rektor LIPIA, Dr. Walid Al-Utsman.

Turut hadir Menteri Agama RI Nasaruddin Umar serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, bersama tokoh dan ulama, serta para duta besar negara sahabat.

LIPIA mewisuda lulusan dari berbagai program studi, meliputi S1 Ekonomi Islam, Ilmu Syariah, Ilmu Bahasa Arab, serta D2 Bahasa Arab untuk pemula.

Seluruh lulusan memperoleh ijazah yang diakui oleh Arab Saudi, mencerminkan kualitas pendidikan yang berstandar internasional.

Dalam sambutannya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Bin Abdullah H. Amodi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya wisuda LIPIA sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan generasi muda Muslim.

"Momen ini mencerminkan kebersamaan antara institusi, tokoh, dan keluarga dalam merayakan capaian akademik yang penuh makna," ujarnya.

Pendidikan sebagai Pilar Peradaban

Dubes Faisal menekankan, wisuda tersebut bukan hanya seremoni, melainkan tonggak penting dalam perjalanan hidup para lulusan.

Dia juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Mohammed bin Salman atas dukungan besar terhadap pengembangan pendidikan global.

"Pendidikan merupakan pilar utama yang menjadi fondasi kebangkitan suatu bangsa, serta investasi abadi yang tidak akan pernah habis," kata Dubes Faisal.

Ia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia atas dukungan berkelanjutan terhadap LIPIA sebagai simbol kuat hubungan bilateral kedua negara.

Sejak berdiri pada 1980 di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, LIPIA telah menjadi pusat pengembangan ilmu Islam dan bahasa Arab di Indonesia.

"Sejak didirikan lebih dari empat puluh lima tahun yang lalu, lembaga ini telah menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, pusat pencerahan intelektual, yang berkontribusi dalam meneguhkan nilai-nilai moderasi dan keseimbangan," tambah Dubes Faisal.

Bahasa Arab Jadi Kunci

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan penguasaan bahasa Arab adalah kunci memahami ajaran Islam secara mendalam.

"Karena Bahasa Arab itu sangat penting untuk memahami Islam. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis itu berbahasa Arab. Bagaimana mungkin bisa kita mendalami agama Islam kalau kita tidak bisa memahami Bahasa Arab," ujarnya.

Ia juga menyoroti hampir 3.000 wisudawan tersebut merupakan ahli bahasa Arab yang dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi.

"Dan tadi itu kita menyaksikan sebanyak hampir 3.000 orang yang diwisuda, semuanya itu adalah ahli Bahasa Arab, kesemuanya itu adalah dibiayai oleh pemerintah Saudi Arabia," kata Menag.

Lulusan sebagai Agen Perubahan

Rektor LIPIA, Dr. Walid Al-Utsman, menegaskan kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar di tengah masyarakat.

"Institut Ilmu-ilmu Islam dan Bahasa Arab telah dan terus menjadi mercusuar keilmuan serta lembaga unggulan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang memadukan kedalaman pemahaman agama, keterbukaan wawasan, serta sikap moderat dalam berpikir dan bertindak," ujar Dr Walid.

Ia juga berpesan kepada para wisudawan agar menjadi duta nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

"Anak-anakku para wisudawan dan wisudawati, kelulusan yang Saudara raih hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar," pungkasnya.

Jejak dan Pengaruh LIPIA

Lulusan S1 Syariah LIPIA umumnya memperoleh gelar Bachelor Degree in Shari’ah (B.Sh) atau dikenal sebagai Lc (Licence) dari Arab Saudi.

Selain di Jakarta, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki cabang di Aceh, Medan, dan Surabaya, memperluas pengaruh pendidikan Islam di Indonesia.