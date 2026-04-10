Kabar menggembirakan datang bagi masyarakat yang ingin lebih dekat dengan Alquran sekaligus memahami bahasa Arab secara lebih mendalam.

Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an (LBIQ) DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran program pembelajaran Bahasa Arab dan membaca Alquran secara gratis bagi masyarakat umum.

Program itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan keagamaan yang inklusif dan berkualitas.

Pendaftaran dibuka mulai 6 hingga 17 April 2026, dengan tiga program unggulan yang dapat diikuti masyarakat dari berbagai kalangan.

Adapun program yang tersedia meliputi Program Membaca Alquran, Program Bahasa Arab, serta Program Bahasa Arab Qurani.

Seluruh program tersebut tidak dipungut biaya, karena sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sebagai bentuk pelayanan nyata bagi umat.

Kepala LBIQ DKI, Zaenal Arifin Gufron, menegaskan, kesempatan itu terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki semangat belajar, tanpa memandang latar belakang usia maupun pendidikan.

“Kami mulai menerima peserta didik baru mulai tanggal 6 sampai 17 April ini. Pendaftaran semuanya gratis,” ujarnya di Tanah Abang, Jakarta, dalam siaran pers diterima inilah.com, Jumat (10/4/2026).

Sebagai lembaga resmi milik pemerintah daerah, LBIQ DKI telah lama berperan dalam pembinaan umat, khususnya dalam memberantas buta aksara Alquran.

Ribuan peserta didik, mulai dari usia muda hingga lanjut usia, telah merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan.

Tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, LBIQ juga berkembang sebagai rujukan nasional.

Berbagai daerah, perguruan tinggi, hingga pesantren menjadikan lembaga ini sebagai model dalam pengembangan pendidikan Alquran yang sistematis dan berkelanjutan.

“Di Indonesia, baru Pemda DKI yang memiliki lembaga seperti ini. Kontribusinya telah dirasakan luas oleh masyarakat. Alhamdulillah, LBIQ juga menjadi rujukan studi bagi daerah lain, kampus, dan pesantren,” tambah KH. Zaenal.

Lebih dari sekadar program pendidikan, inisiatif ini merupakan ikhtiar strategis dalam menumbuhkan kecintaan umat terhadap Alquran, sekaligus memperkuat pemahaman bahasa Arab sebagai kunci utama dalam menggali makna wahyu.

Bagi masyarakat yang selama ini terkendala biaya untuk belajar, program ini menjadi peluang berharga yang patut dimanfaatkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Alquran dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari).