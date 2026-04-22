Tren keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan geliat positif, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mencari alternatif pengelolaan finansial yang lebih transparan dan bernilai.

Permata Bank melalui Unit Usaha Syariah (UUS) memperkuat komitmen tersebut lewat semangat “Syariah untuk Semua”, menghadirkan layanan inklusif yang relevan di setiap tahap kehidupan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, per Desember 2025 total aset industri keuangan syariah mencapai Rp3.100 triliun atau tumbuh 8,61% secara tahunan.

Meski demikian, tingkat literasi keuangan syariah masih berada di angka 43,42% dan inklusi 13,41%, menandakan perlunya perluasan edukasi dan akses layanan.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank, Rudy Basyir Ahmad, menegaskan layanan syariah kini harus mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

“Bagi kami, layanan syariah bukan sekadar produk keuangan, tetapi juga cerminan nilai amanah, keadilan, dan keberkahan. Permata Bank ingin memastikan layanan syariah dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, di setiap tahap kehidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui semangat “Syariah untuk Semua”, Permata Bank Syariah berkomitmen menyediakan solusi keuangan yang sesuai prinsip syariah dan kebutuhan nyata di berbagai fase kehidupan.

Permata Bank Syariah menghadirkan beragam solusi, mulai dari pembiayaan ibadah ke Baitullah, kepemilikan rumah dan kendaraan, hingga pembiayaan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang yang stabil.

Salah satu produk unggulan adalah cicilan emas Permata KTA iB Multiguna, yang memungkinkan nasabah langsung memiliki emas fisik sejak awal pembiayaan.

Seluruh layanan tersebut terintegrasi dalam aplikasi Permata ME, yang memudahkan nasabah mengakses fitur seperti validasi porsi haji, informasi top up tabungan haji, hingga pengajuan pembiayaan secara digital.

Aktor Morgan Oey menekankan pentingnya membangun fondasi keuangan sejak usia muda sebagai kunci masa depan yang stabil dan bermakna.

Ia juga melihat layanan syariah sebagai solusi relevan bagi generasi muda yang ingin mengelola keuangan secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Perlu ditekankan bahwa perencanaan keuangan dari muda itu sangat penting, karena pada fase inilah fondasi kebiasaan finansial mulai terbentuk. Layanan syariah menurut saya justru relevan untuk anak muda karena mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijak, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Morgan.

Sementara itu, Aktris Atiqah Hasiholan menegaskan ketenangan finansial menjadi fondasi penting dalam kehidupan keluarga, terutama saat merencanakan ibadah.

“Sebagai seorang ibu dan perempuan yang menjalani banyak peran, saya melihat perencanaan keuangan memberi rasa tenang bagi keluarga, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan,” kata Atiqah.

Saat umrah lalu, lanjut dia, persiapan tidak hanya soal kesiapan spiritual dan fisik, tetapi juga memastikan semua kebutuhan keuangan direncanakan sejak awal.

Semangat “Syariah untuk Semua” mencerminkan nilai rahmatan lil ‘alamin, menghadirkan keadilan, rasa aman, dan keberkahan.