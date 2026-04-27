Kehadiran Laboratorium Khazanah Melayu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (Kepri) menandai langkah strategis dalam penguatan identitas budaya bangsa berbasis nilai keislaman dan kemelayuan.

Peresmian fasilitas akademik itu berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) dan menjadi momentum penting bagi pengembangan kajian budaya di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Peresmian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamaruddin Amin, serta dihadiri pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam, tokoh adat Melayu, unsur pemerintah daerah, dan sivitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemenag menegaskan, budaya beserta nilai yang menyertainya memiliki peran fundamental dalam membangun peradaban bangsa.

Ia menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan mengembangkan budaya sebagai kekuatan strategis di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi.

"Peradaban besar dunia menunjukkan bahwa kekuatan budaya menjadi faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, peradaban Melayu-lah yang dipandang sebagai identitas autentik. Ini harus terus dijaga dan dikembangkan melalui institusi pendidikan kita," ungkap Kamaruddin Amin.

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Muhammad Faisal, menyampaikan, laboratorium tersebut merupakan wujud komitmen kampus dalam menghadirkan ruang akademik yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan budaya lokal.

Menurutnya, Laboratorium Khazanah Melayu diharapkan tidak hanya menjadi ruang kajian, tetapi juga pusat transformasi nilai yang mampu melahirkan sumber daya manusia berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing.

"Keberadaan laboratorium ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga menjadi pusat transformasi nilai yang mampu membentuk sumber daya manusia yang berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing," ungkap Faisal.

Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang membentang dari Sabang hingga Rote, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, termasuk khazanah Melayu.

Kehadiran laboratorium itu menjadi salah satu upaya konkret dalam memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Dengan diresmikannya Laboratorium Khazanah Melayu, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mempertegas perannya sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aktif dalam pelestarian budaya dan pembangunan peradaban bangsa.