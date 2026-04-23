Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas krisis akhlak di kalangan pelajar, Kementerian Agama menghadirkan terobosan baru melalui program Belajar Mandiri Kurikulum Berbasis Cinta (KBC).

Inisiatif tersebut menjadi jawaban atas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kekeringan batin, penurunan moral, hingga maraknya bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, Kurikulum Berbasis Cinta dirancang sebagai paradigma baru pendidikan yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga kedewasaan emosional dan spiritual peserta didik.

“Kita tidak ingin melahirkan anak didik yang kering batinnya, hanya tajam pikirannya. Yang kita harapkan adalah pikirannya tajam tapi hatinya juga subur,” ujar Menag di Jakarta, sebagaimana siaran pers Kemenag dikutip inilah.com, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan pendidikan selama ini terlalu berorientasi pada capaian akademik semata, sehingga mengabaikan dimensi kemanusiaan yang justru menjadi fondasi pembentukan karakter.

Akibatnya, ruang-ruang pendidikan kerap diwarnai oleh krisis empati dan meningkatnya perilaku agresif di kalangan siswa.

Lebih jauh, Menag menekankan pentingnya peran guru, penyuluh, dan aparatur Kemenag sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai cinta di tengah masyarakat.

“Kami mendorong para guru, penyuluh dan ASN Kemenag menjadi agen utama dalam menyebarkan nilai-nilai cinta, empati, dan kepedulian sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Produktif Sekaligus Berkah

Kurikulum Berbasis Cinta tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang produktif, tetapi juga menghadirkan nilai keberkahan dalam setiap proses pendidikan.

Menag menegaskan, produktivitas tanpa nilai kebaikan tidak akan memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan sosial.

Konsep tersebut menjadi pembeda utama KBC dibanding pendekatan pendidikan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada hasil semata.

Penguatan Guru sebagai Ujung Tombak

Implementasi KBC diperkuat melalui program Belajar Mandiri yang bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik sekaligus memperkuat karakter tenaga pendidik.

Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pelatihan tersebut difokuskan pada penguatan pemahaman nilai dan praktik pendidikan berbasis cinta.

“Tujuan dari pelatihan ini pada dasarnya adalah ingin memberikan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan untuk menginternalisasi pemaknaan Kurikulum Berbasis Cinta,” ujarnya.

Membangun Ekosistem Pendidikan Humanis

Kemenag menargetkan terciptanya ekosistem pendidikan yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban.

Dalam kerangka ini, peserta didik tidak hanya didorong untuk berprestasi, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

“Para peserta diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran, pembinaan umat, dan pelayanan publik secara konkret dan berkelanjutan,” kata Menag.

“Sehingga mereka akan bertoleransi satu sama lain, mereka akan mencintai sesamanya bahkan sesama makhluknya, lingkungan hidupnya,” imbuhnya.

Antusiasme Tinggi di Era Digital

Program Belajar Mandiri KBC dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 305.344 peserta. Tingginya angka partisipasi ini mencerminkan semangat para guru dalam meningkatkan kualitas diri di tengah transformasi digital.

Menurut Menag, metode pelatihan online menjadi strategi efektif dalam memperluas akses pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

“Pelaksanaan diklat secara online juga menjadi strategi pemerataan akses pelatihan, sehingga guru di seluruh pelosok dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ungkapnya.

Menuju Gerakan Nasional

Kemenag berharap Kurikulum Berbasis Cinta tidak berhenti sebagai program internal, melainkan berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Belajar Mandiri KBC diharapkan menjadi gerakan nasional, yang membumikan nilai cinta dalam pendidikan, dengan dukungan sinergis antara pemerintah, guru, dan masyarakat,” pungkasnya.