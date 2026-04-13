Krisis global yang kian memburuk mendorong seruan kuat agar persatuan dunia Islam tidak lagi ditunda.

Dalam situasi geopolitik yang semakin memanas dan penuh ketidakpastian, para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia menegaskan hanya dengan persatuan, dunia Islam dapat berperan dalam menciptakan tatanan dunia yang damai, adil, sejahtera, dan beradab.

Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers bertema Urgensi Persatuan Dunia Islam untuk Penciptaan Tata Dunia Baru yang digelar oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) bersama Global Forum of Wasatiyyat Islam di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Koordinator CDCC, Din Syamsuddin, menegaskan, dunia saat ini berada di ambang krisis kemanusiaan yang lebih luas akibat konflik yang terus meluas, khususnya di kawasan Timur Tengah.

“Serangan Amerika Serikat dan Israel atas Iran menimbulkan tragedi kemanusiaan baru, sementara tragedi kemanusiaan oleh Zionis Israel di Gaza, Palestina, belum lenyap,” kata Din saat menyampaikan pernyataan seruan resmi yang disampaikan dalam forum tersebut.

Pernyataan itu menyoroti agresi militer yang dilakukan dengan alasan kepemilikan senjata nuklir dinilai sebagai dalih yang tidak berdasar, mengingat pengalaman invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang terbukti keliru.

Tindakan tersebut disebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara, hukum internasional, dan hak asasi manusia.

Lebih jauh, para tokoh Muslim menilai konflik yang berkelanjutan berpotensi memicu perang global yang lebih luas jika tidak segera dihentikan.

“Betapapun, perang yang berkelanjutan dan meluas akan membawa malapetaka dunia dan kehancuran peradaban umat manusia,” tegas Din.

Dalam konteks itu, forum menyerukan pentingnya ishlah syamilah atau perbaikan menyeluruh terhadap tatanan global, melalui penghentian perang secara total dan permanen serta penyelesaian konflik secara berkeadilan.

Selain itu, lembaga internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional (ICJ), dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didesak untuk bertindak tegas terhadap negara-negara yang menjadi pemicu konflik serta menegakkan hukum internasional secara adil tanpa standar ganda.

Seruan itu juga menekankan persatuan dunia Islam merupakan kunci strategis dalam menghadapi krisis global. Para pemimpin negara-negara Muslim diminta untuk mengedepankan solidaritas dan mengesampingkan perbedaan internal demi kepentingan umat yang lebih besar.

“Para pemimpin negara Islam diserukan agar mengedepankan persatuan dan solidaritas keislaman… serta bersatu padu dalam menghadapi ancaman terhadap Dunia Islam dan peradaban dunia,” ujar Din.

Tak hanya itu, umat Islam di seluruh dunia juga diingatkan agar tidak terjebak dalam politik pecah belah, termasuk konflik sektarian maupun perbedaan etnis, dan kembali pada prinsip persatuan sebagai satu umat.

Konferensi itu juga memandang konflik Timur Tengah 2026 sebagai momentum refleksi bagi dunia Islam untuk bangkit dan mengambil peran strategis dalam membangun perdamaian global.

Para tokoh menyerukan pembentukan aliansi global berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Adalah saatnya… kita menggerakkan suatu Aliansi Global untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” tegas seruan tersebut.

Seruan ini ditandatangani oleh puluhan tokoh nasional lintas organisasi, termasuk Jusuf Kalla dan Mahfud MD, menunjukkan luasnya dukungan terhadap agenda persatuan dunia Islam sebagai solusi atas krisis global.