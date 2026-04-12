Koperasi desa kini diposisikan sebagai game changer dalam transformasi ekonomi syariah Indonesia.

Penguatan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi langkah strategis untuk menggeser fokus pengembangan ekonomi syariah ke sektor riil yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.

Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional, Ferry Juliantono, menegaskan arah baru ekonomi syariah harus berpijak pada penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry dalam Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) MES Jawa Barat di Bandung, Sabtu (11/4/2026).

Strategi Menyentuh Akar Rumput

Ferry menekankan, selama ini ekonomi syariah cenderung berkembang di sektor keuangan, namun belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lapisan bawah.

Oleh karena itu, pergeseran ke sektor riil menjadi keharusan agar manfaat ekonomi syariah lebih inklusif dan merata.

Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis yang mampu memperkuat fondasi ekonomi berbasis komunitas sekaligus menggerakkan potensi desa secara optimal.

Potensi Infrastruktur Besar

Ia mengungkapkan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara nasional.

Saat ini, sekitar 4.200 unit bangunan fisik telah siap beroperasi, sementara 32.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Koperasi itu dirancang dengan tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok dan barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi desa, serta menyalurkan berbagai program strategis pemerintah pusat.

Integrasi Ekosistem Syariah

Ferry menambahkan, integrasi koperasi desa ke dalam ekosistem ekonomi syariah akan membuka ruang kolaborasi yang luas, termasuk dalam sektor pembiayaan mikro, ritel modern, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek.

"Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah," kata Ferry.

Ia juga mendorong perbankan syariah, khususnya di Jawa Barat, untuk menghadirkan model pembiayaan mikro yang adaptif dan mudah diakses oleh koperasi desa guna mendukung keberlanjutan ekonomi riil.

Dorongan Ekonomi Hijau

Sementara itu, Ketua Umum MES Jawa Barat, Harry Maksum, mengingatkan penguatan sektor riil perlu diiringi dengan perhatian terhadap isu lingkungan atau ekonomi hijau.

Menurutnya, meningkatnya bencana alam di berbagai daerah menjadi sinyal kuat pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia pun mengusulkan pembentukan Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam struktur MES Nasional sebagai langkah konkret.

Sinergi Lintas Lembaga

Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, serta Bank BJB Syariah.

Kehadiran mereka menegaskan penguatan ekonomi syariah berbasis koperasi desa membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dari regulator hingga pelaku ekonomi di tingkat daerah.