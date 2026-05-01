Sebuah kabar menggembirakan datang dari komunitas Muslim Aceh yang bermukim di Amerika Serikat (AS). Di tengah kehidupan sebagai minoritas, semangat dakwah dan persatuan umat justru menemukan momentumnya.

Informasi tersebut mencuat setelah akun X Barish (@as_siglie) mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sebuah bangunan gereja di Harrisburg yang telah dibeli oleh komunitas warga Aceh di Amerika Serikat.

Bangunan tersebut direncanakan akan dialihfungsikan menjadi masjid sekaligus Islamic Center.

“Alhamdulillah… Komunitas Warga Aceh di USA, beli Gereja di kota Harrisburg, Pennsylvania (USA). Gereja akan dijadikan Masjid dan Islamic Center. Insya Allah, barokah…,” tulis Barish dalam video unggahannya dikutip inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan mendapat sambutan hangat dari warganet. Banyak yang menilai langkah itu sebagai simbol kuat semangat dakwah Islam yang inklusif, damai, dan adaptif di tengah masyarakat plural.

Lebih jauh, laporan yang beredar menyebutkan bangunan tersebut merupakan bekas gereja yang akan difungsikan sebagai meunasah, sebutan khas Aceh untuk tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan.

Transformasi tersebut bukan sekadar perubahan fungsi fisik, tetapi juga simbol lahirnya pusat peradaban kecil diaspora Aceh di negeri rantau.

Fungsi Meunasah

Meunasah ini dirancang menjadi ruang ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial, pendidikan, serta pembinaan generasi muda Muslim diaspora.

Keberadaannya diharapkan menjadi penguat identitas keislaman sekaligus wadah mempererat ukhuwah di tengah masyarakat multikultural.

Fenomena tersebut sejatinya bukan hal baru di kalangan diaspora Muslim Indonesia di Amerika Serikat.

Memang ada upaya dari komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat, termasuk warga keturunan Aceh, untuk membeli bangunan gereja dan mengalihfungsikannya menjadi masjid.

Langkah itu umumnya dilakukan di wilayah dengan populasi diaspora yang terus berkembang, seperti di kawasan Harris County atau sekitar Houston.

Gotong Royong

Dalam beberapa laporan, proses pembelian tersebut dilakukan secara bertahap melalui penggalangan dana komunitas.

Pada salah satu kasus, disebutkan uang muka sekitar 56.000 dolar AS telah dibayarkan dari total harga bangunan yang mencapai sekitar 1,75 juta dolar AS.

Skema tersebut mencerminkan usaha kolektif diaspora dalam mewujudkan fasilitas ibadah yang representatif.

Bagi komunitas Aceh di perantauan, kehadiran meunasah bukan sekadar tempat salat, tetapi menjadi ruang hidup, tempat bertemu, belajar, berbagi, dan menjaga tradisi keislaman yang telah mengakar kuat sejak di tanah kelahiran.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, langkah ini menunjukkan bagaimana diaspora Muslim mampu beradaptasi secara kreatif dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada untuk kebutuhan komunitas mereka.

Kehadiran masjid dan pusat kegiatan Islam di berbagai kota di Amerika Serikat diharapkan mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga identitas keislaman, serta menjadi sarana syiar Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Meski belum banyak diliput media arus utama, kabar ini menghadirkan optimisme baru tentang peran komunitas Muslim Indonesia di kancah global.

Di tengah berbagai tantangan, gotong royong yang mereka bangun menjadi bukti bahwa dakwah dapat tumbuh dari mana saja, termasuk dari komunitas diaspora.