Empat negara Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) secara serentak menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Abu Rokhmad, usai menggelar konferensi pers Sidang Isbat di Jakarta pada Kamis (19/3/2026) malam.

"Negara-negara MABIMS, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, secara umum menetapkan Idulfitri 1447 H jatuh pada tanggal yang sama, yaitu Sabtu, 21 Maret 2026," tegas Abu Rokhmad.

Hilal Tak Penuhi Kriteria Visibilitas

Abu Rokhmad menjelaskan bahwa kesamaan penetapan Hari Raya Idulfitri di empat negara tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan standar kriteria visibilitas hilal yang sama. Sesuai kesepakatan MABIMS, awal bulan Hijriah baru bisa ditetapkan jika tinggi hilal minimal mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

Berdasarkan data hisab pada 29 Ramadan 1447 H, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya sudah berada pada kisaran tinggi 0,91 derajat hingga 3,13 derajat. Namun, sudut elongasinya masih tertahan di angka 4,54 derajat hingga 6,1 derajat.

"Karena hilal tidak memenuhi kriteria visibilitas dan tidak berhasil dirukyat (dilihat langsung), maka penetapan awal Syawal dilakukan dengan istikmal (menyempurnakan umur bulan Ramadan menjadi 30 hari), sehingga jatuh pada 21 Maret 2026," urainya. Hal ini juga terkonfirmasi dari laporan seluruh titik pantau rukyatul hilal di Indonesia yang menyatakan tidak melihat wujud hilal.

Simbol Persatuan Umat di Asia Tenggara

Kegagalan melihat hilal ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara tetangga, pemerintah Malaysia juga menetapkan Idulfitri pada 21 Maret setelah pemantauan hilal tidak membuahkan hasil dan disetujui oleh Majlis Raja-Raja. Keputusan serupa turut diambil oleh otoritas agama di Brunei Darussalam dan Singapura.

Abu Rokhmad menilai keserentakan perayaan Idulfitri tahun ini menjadi indikator yang sangat positif dalam upaya harmonisasi penanggalan kalender Hijriah di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan ini juga mencerminkan kematangan metode hisab dan rukyat yang dijalankan secara bersama-sama oleh negara anggota MABIMS.