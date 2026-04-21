Upaya melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperkuat pemerintah.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pengawasan serta menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan calon jemaah.

Langkah itu diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Mabes Polri, Senin (20/04/2026).

Fokus utama pembahasan mencakup penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, pertukaran data antarinstansi, serta strategi pencegahan haji ilegal.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antar instansi.

Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci untuk mempercepat penanganan kasus sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ujar Harun.

Ia juga menekankan, kehadiran negara sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Dalam konteks ini, praktik haji ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak jemaah.

Banyak kasus menunjukkan calon jemaah dirugikan secara finansial maupun keamanan akibat mengikuti jalur nonresmi yang tidak terjamin.

Sementara itu, Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan di lapangan.

“Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten/kota,” jelas Nanang.

Penguatan hingga level daerah menjadi langkah strategis, mengingat praktik haji nonprosedural kerap berakar dari jaringan lokal yang memanfaatkan minimnya literasi masyarakat terkait prosedur resmi.

Dengan kehadiran Satgas di tingkat Polres, diharapkan deteksi dini dan penindakan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan haji semakin ketat, sekaligus menutup celah praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat.

Sinergi antara Kemenhaj dan Polri diharapkan mampu menghadirkan sistem yang lebih transparan, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah Indonesia.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada penindakan, tetapi juga edukasi publik.

Tanpa pemahaman yang kuat dari masyarakat mengenai prosedur resmi haji, praktik ilegal akan terus menemukan celah.