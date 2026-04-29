Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen kuat Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam meningkatkan kesejahteraan guru binaan melalui serangkaian langkah strategis yang terukur dan berorientasi jangka panjang.

Upaya itu mencakup percepatan sertifikasi, peningkatan insentif, hingga penguatan status guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan madrasah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Forum iiu menjadi ruang artikulasi aspirasi sekaligus konsolidasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Percepatan Sertifikasi dan Anggaran Triliunan

Kemenag menargetkan penuntasan sertifikasi bagi ratusan ribu guru dalam waktu singkat sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan berbasis kualitas.

"Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu 2 tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG," ujar Menag.

Lonjakan signifikan juga terlihat pada partisipasi guru dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Alhamdulilah, keikutsertaan PPG dalam jabatan pada 2025 meningkat tajam, mencapai 700%. Jika tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru," lanjutnya.

Insentif Guru Non-ASN Jadi Sorotan

Kemenag juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru non-ASN yang jumlahnya mendominasi. Dari total 1.157.050 guru binaan, sebanyak 68,8% merupakan non-ASN, sementara hanya 31,2% berstatus ASN.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan penyesuaian bantuan insentif berbasis standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,76 triliun bagi 467.809 guru.

"Data ini menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi Guru Non-ASN yang sangat tinggi. Karenanya, kebijakan tata kelola guru ke depan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka," sebut Menag.

Dorong Pengangkatan PPPK Guru Madrasah

Dalam aspek status kepegawaian, Kemenag terus memperjuangkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru Honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK," ungkap Menag.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memberikan kepastian karier sekaligus meningkatkan motivasi kerja guru di lingkungan madrasah.

Pencairan TPG Capai 100% untuk Non-ASN

Kabar positif datang dari pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hingga Maret 2026, pencairan TPG untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari-Februari telah mencapai 87,4%, dengan 204.747 guru sudah menerima haknya dari total 234.265 penerima.

"Bagi yang masih dalam proses, saya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk mempercepat verifikasi dokumen dan transfer bank agar tidak ada lagi guru yang harus menunggu terlalu lama," tegasnya.

Sementara itu, pencairan TPG Madrasah Non-ASN telah mencapai 100% secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Namun, untuk ASN, pencairannya masih belum merata di seluruh daerah.

"Sedangkan Pencairan TPG Madrasah ASN masih belum seragam secara nasional. Sebagian daerah sudah mencairkan sebagian lainnya masih dalam proses," unkap Menag.

Madrasah Tak Terpisahkan dari Sisdiknas

Menutup pernyataannya, Menag menegaskan posisi strategis madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Ia menolak keras wacana yang ingin memisahkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Kami juga dengan tegas menolak aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena madrasah adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.