Kemenag 'Habisi' Izin Pesantren Nakal, tak Ada Lagi Ruang Aman Pelaku Kekerasan Seksual!

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil langkah tegas dengan mencabut izin sejumlah pesantren yang terseret kasus dugaan pelecehan terhadap santriwati.

Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak lagi memberi ruang kompromi terhadap tindak asusila di lembaga pendidikan keagamaan.

Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.

Sikap tegas itu diwujudkan melalui pencabutan Izin Terdaftar sejumlah pondok pesantren yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual.

Secara regulasi, langkah itu memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur Menteri memberikan Izin Terdaftar bagi pendirian pesantren yang telah memenuhi persyaratan.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan evaluasi tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang mengetahui dugaan penyimpangan namun memilih diam.

“Langkah yang diambil oleh Kemenag sudah mencabut izin (Izin Terdaftar), tidak boleh menerima santri baru, mereka yang dianggap tahu tetapi tidak berbuat sudah dinonaktifkan, dan pelakunya sudah diproses secara hukum,” ujar Wamenag di Jakarta, dilansir siaran pers Kemenag, Kamis (14/5/2026).

Pernyataan itu memperlihatkan adanya pendekatan baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren.

Tidak hanya pelaku utama yang menjadi sasaran penindakan, tetapi juga pihak yang dianggap lalai atau membiarkan dugaan tindak pidana berlangsung.

Menurut Wamenag, pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya apabila terbukti bersalah secara hukum.

Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga menghancurkan citra pesantren sebagai lembaga pendidikan moral dan pembentukan karakter umat.

“Jika terbukti secara hukum, pelaku harus dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Tindakan ini berdampak traumatis bagi korban dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren,” tegasnya.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan santri, Kemenag juga menekankan pentingnya sistem pengawasan internal di lingkungan pesantren.

Pencegahan dinilai harus dimulai sejak dini melalui evaluasi terhadap pengasuh, tenaga pendidik, hingga kultur pendidikan di lingkungan pondok.

Kasus Pati Jadi Perhatian

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kementerian Agama resmi mencabut Izin Terdaftar pesantren tersebut setelah muncul dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh pondok terhadap santriwati.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Ahmad Syaiku menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual.

“Kami tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelaku tindak kekerasan seksual,” ujarnya dalam konferensi pers penangkapan tersangka di Mapolresta Pati.

Kemenag Pati diketahui telah melakukan verifikasi faktual dan evaluasi kepatuhan terhadap pondok pesantren tersebut pada 4 Mei 2026. Hasil evaluasi itu kemudian menjadi dasar pencabutan izin yang resmi berlaku sejak 5 Mei 2026.

Namun, persoalan tidak berhenti pada pencabutan izin semata. Pemerintah juga harus memastikan nasib ratusan santri yang sebelumnya menempuh pendidikan di pesantren tersebut.

Sebanyak 252 santri telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing dan sementara mengikuti pembelajaran secara daring.

Kemenag juga berencana melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan proses pemindahan santri ke pondok pesantren maupun madrasah lain.

Langkah itu dinilai penting agar para santri tetap memperoleh hak pendidikan tanpa harus mengalami dampak berkepanjangan akibat kasus yang terjadi di lingkungan pesantren mereka.

Lampung Ikut Diproses

Penindakan serupa juga dilakukan di Provinsi Lampung. Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung tengah memproses pencabutan Izin Terdaftar Pondok Pesantren Nurul Jadid setelah muncul dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati.

Kepala Kanwil Kemenag Lampung Zulkarnain menegaskan pihaknya mengecam keras dugaan tindakan asusila tersebut.

“Ponpes tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan saat ini sedang dalam proses pencabutan izin,” kata Zulkarnain.

Kasus-kasus ini menjadi ujian serius bagi dunia pendidikan pesantren di Indonesia. Di satu sisi, pesantren selama ini dikenal sebagai benteng pendidikan akhlak dan moral keagamaan.

Namun di sisi lain, munculnya dugaan kekerasan seksual oleh oknum pengasuh membuat publik menuntut reformasi sistem pengawasan dan perlindungan santri secara lebih ketat.

Pengamat pendidikan Islam menilai langkah pencabutan izin merupakan bentuk ketegasan negara, tetapi upaya pencegahan jangka panjang tetap menjadi pekerjaan rumah besar.