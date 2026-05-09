Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah program internasionalisasi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Program itu menyasar peningkatan kapasitas dosen, penguatan akademik, hingga perluasan jejaring global kampus Islam Indonesia.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag, Prof Sahiron, mengatakan program internasionalisasi dilakukan melalui pembibitan dosen dengan penguatan kemampuan akademik dan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Program tersebut dirancang berlangsung selama tiga hingga empat bulan melalui kerja sama dengan British Council dengan target capaian skor IELTS minimal 6.5.

“Kami mendorong para dekan dan kaprodi untuk ikut berpartisipasi dalam program internasionalisasi ini sebagai bagian dari penguatan SDM PTKI,” ujar Prof Sahiron saat memberi sambutan pada pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan itu menghadirkan Staf Khusus Menteri Agama Bidang SDM dan Komunikasi, Ismail Cawidu, serta diikuti seluruh unsur pimpinan UIN Sunan Kalijaga, mulai dari rektorat, kepala biro, dekan, wakil dekan, ketua program studi hingga dosen.

Selain penguatan kapasitas dosen, Kemenag juga tengah menyiapkan program Chair of Indonesian Islam pada 2027.

Program itu akan melibatkan sejumlah kampus internasional ternama seperti Hartford International University, SOAS, dan Leiden University melalui program pengajaran selama enam bulan di luar negeri.

Prof Sahiron juga mengapresiasi capaian internasional UIN Sunan Kalijaga yang berhasil menempati posisi ketujuh terbaik dunia dalam pemeringkatan SIR 2026.

“Kekuatan utama kita tetap berada pada kajian keagamaan yang terus dikembangkan bersamaan dengan penguatan ilmu pengetahuan dan sains,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, UIN Sunan Kalijaga juga disebut akan membuka Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan pengembangan akademik kampus.

Soroti Rendahnya Literasi Digital

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu menekankan pentingnya peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan PTKIN di tengah derasnya arus informasi digital.

“Setiap hari kita menerima berbagai informasi, baik berupa video, foto, maupun berita di media sosial. Semuanya tidak boleh langsung dipercaya tanpa proses verifikasi dan literasi yang baik,” ujar Ismail Cawidu.

Ia menilai rendahnya literasi digital masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

“Persoalan kita adalah literasi digital Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan hasil riset, tingkat literasi digital Indonesia baru berada pada angka sekitar 3,5 dari skala tertinggi 5. Artinya, kemampuan masyarakat dalam memilah, memahami, dan memverifikasi informasi masih perlu terus diperkuat,” jelasnya.

Menurutnya, sivitas akademika PTKIN harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan ruang digital, termasuk dalam menyebarkan informasi dan menjaga jejak digital institusi.

Selain itu, Ismail juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas riset dan publikasi internasional UIN Sunan Kalijaga agar mampu bersaing secara global.

Modernisasi fasilitas kampus dan penguatan kurikulum berbasis kebutuhan era digital juga dinilai menjadi pekerjaan penting yang harus terus diperkuat.

Ia menambahkan, program internasionalisasi melalui kerja sama luar negeri dan pertukaran mahasiswa perlu terus diperluas agar PTKIN semakin kompetitif di tingkat dunia.

Kemenag Waspadai Serangan Hoaks

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Ia mengungkapkan derasnya arus hoaks yang menyerang Kementerian Agama, termasuk Menteri Agama.

“Dalam satu bulan terakhir, hampir setiap hari muncul hoaks tentang Menteri Agama di media sosial. Semua itu harus dijawab dengan baik. Karena itu kami berharap seluruh insan Kementerian Agama, khususnya di perguruan tinggi, ikut berperan membantu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujarnya.

Thobib juga menegaskan keterbukaan informasi publik kini semakin transparan dan mudah diakses masyarakat.