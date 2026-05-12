Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentu Idul Adha 1447 H Minggu Ini, Pantau Hilal di 88 Titik

Penentuan awal Zulhijah 1447 Hijriah sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 segera memasuki tahap krusial. Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan akan melakukan pemantauan hilal secara nasional di 88 titik strategis di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian sidang isbat yang akan menentukan awal bulan Zulhijah, momen yang sangat dinanti umat Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha.

“Sidang isbat awal Zulhijah 1447 Hijriah digelar pada 17 Mei 2026 bertepatan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, Kementerian Agama,” ujar Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Forum Nasional Penentu Awal Zulhijah

Sidang isbat bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis yang mempertemukan berbagai pihak lintas sektor. Arsad menegaskan, sidang itu melibatkan unsur penting seperti duta besar negara sahabat, Wakil Menteri Agama, Komisi VIII DPR RI, hingga lembaga teknis dan keagamaan.

Institusi yang turut hadir antara lain BMKG, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, ormas Islam, pakar falak, Tim Hisab Rukyat Kemenag, akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren juga dilibatkan guna memastikan keputusan yang diambil memiliki legitimasi ilmiah dan keagamaan.

“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 Hijriah secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia,” ujarnya.

Data Hisab Hilal Sudah di Atas Ufuk

Berdasarkan perhitungan hisab, seluruh sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Zulhijah 1447 Hijriah terjadi pada Ahad, 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00.55 WIB.

Saat proses rukyat dilakukan, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia diperkirakan sudah berada di atas ufuk. Ketinggian hilal berkisar antara 3º 37' 51" hingga 6º 54' 23", sementara sudut elongasi antara 8º 58' 23" hingga 10º 36' 52".

Secara astronomis, data ini menjadi indikator awal kemungkinan terlihatnya hilal, meski tetap harus dikonfirmasi melalui pengamatan langsung di lapangan.

88 Titik Pemantauan dari Aceh hingga Papua Barat

Untuk memastikan akurasi hasil, Kemenag bersama jaringan instansi terkait akan melakukan rukyatul hilal secara serentak di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat.

Lokasi pengamatan dipilih secara strategis, meliputi observatorium, kawasan pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid di berbagai daerah.

“Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat,” kata Arsad.

Penantian Umat dan Kepastian Idul Adha

Dengan kombinasi metode hisab dan rukyat, sidang isbat diharapkan mampu menghadirkan keputusan yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga menyatukan umat.

Penetapan awal Zulhijah menjadi momentum penting, bukan hanya untuk menentukan waktu Idul Adha, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadah secara serentak.