Isu mengenai rencana pemerintah mengelola dana kas masjid yang beredar luas di media sosial dipastikan tidak benar. Narasi tersebut dikategorikan sebagai hoaks yang sengaja dibuat untuk memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Thobib Al Asyhar, menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” tegas Kepala Biro HKP Kemenag Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Disinformasi Menyesatkan

Ia menjelaskan, meme maupun video yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menteri Agama, Nasaruddin Umar, disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” papar Thobib.

Kewenangan Tetap DKM

Lebih lanjut, ia memastikan pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Tidak ada intervensi pemerintah dalam penguasaan dana umat tersebut.

“Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah,” sambungnya.

Thobib Al Asyhar menambahkan, Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Bijak Terima Informasi

Di tengah maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum terverifikasi.

Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.