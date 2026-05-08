Kementerian Agama (Kemenag) resmi membentuk susunan keanggotaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) sebagai langkah strategis dalam menyiapkan proses seleksi anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 609 Tahun 2026 pada Kamis (7/5/2026) di Jakarta.

Langkah itu bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan upaya serius pemerintah dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren berbasis kualitas.

Majelis Masyayikh sendiri merupakan lembaga mandiri dan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dengan mandat utama merumuskan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren di Indonesia.

Peran Strategis AHWA

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan AHWA memegang peranan kunci dalam proses penjaringan anggota Majelis Masyayikh.

Ia menggambarkan fungsi AHWA layaknya komisi seleksi dalam pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

“Tugas AHWA ini layaknya komisi seleksi para rektor di PTKIN. Pada konteks ini, AHWA menjadi komsel untuk Majelis Masyayikh,” ujar Suyitno.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menjadikan pengalaman Majelis Masyayikh periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk menghasilkan figur yang lebih ideal di masa mendatang.

“Jadikan perjalanan Majelis Masyayikh empat tahun yang lalu sebagai lesson learned agar kita bisa mendapatkan anggota Majelis Masyayikh yang ideal,” katanya.

Reposisi Kelembagaan Pesantren

Suyitno juga mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reposisi kelembagaan pesantren, seiring dinamika yang terus berkembang.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penguatan Direktorat Pesantren menjadi unit eselon I.

Dalam konteks tersebut, Majelis Masyayikh diharapkan memiliki posisi yang semakin kuat dalam menjalankan fungsi penjaminan mutu pendidikan pesantren, baik melalui quality assessment maupun quality assurance.

“Majelis Masyayikh harus mampu menjalankan quality assessment dan mencapai quality assurance dalam proses asesmennya,” tegas Suyitno.

Dorongan Transparansi dan Uji Publik

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim, menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

Ia mendorong agar mekanisme pemilihan disusun secara terbuka, terukur, dan memberikan ruang bagi partisipasi publik.

“Sebaiknya dalam proses pemilihan ini dilakukan uji publik. Timeline juga perlu disepakati dengan seksama agar menemukan waktu yang ideal,” terang Arskal.

Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas dalam penentuan anggota Majelis Masyayikh, mengingat perannya yang strategis dalam dunia pesantren.

Mandat dan Mekanisme Kerja AHWA

Direktur Pesantren, Basnang Said, menjelaskan bahwa AHWA memiliki mandat krusial dalam keseluruhan proses seleksi. Tugas tersebut mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari penjaringan hingga penetapan calon.

“AHWA bertugas menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031, menyampaikan surat permohonan kesediaan, menetapkan calon berdasarkan surat kesediaan, dan menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh kepada Menteri,” jelas Basnang.

Dengan mandat tersebut, AHWA menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa calon anggota Majelis Masyayikh memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang sejalan dengan penguatan mutu pendidikan pesantren nasional.

Susunan Keanggotaan AHWA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 609 Tahun 2026, susunan keanggotaan AHWA terdiri dari unsur pemerintah dan asosiasi pesantren sebagai berikut:

Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag. (Unsur Pemerintah) Dr. Maskuri, M.Ed. (Unsur Asosiasi Pesantren) Muhammad Nilzam Yahya, M.Ag. (Unsur Asosiasi Pesantren) Drs. Agus Muhammad (Unsur Asosiasi Pesantren) Dr. KH. Miftah Faqih, MA. (Unsur Asosiasi Pesantren) Daden Abdullah Muhamad Syakir, S.IP., M.Ag. (Unsur Asosiasi Pesantren) Dr. H. Achmad Roziqi, Lc., M.H.I. (Unsur Asosiasi Pesantren) K.H. Anang Rikza Masyhadi, M.A., Ph.D. (Unsur Asosiasi Pesantren) Muhammad Ulin Nuha, Lc. (Unsur Asosiasi Pesantren)

Menuju Standar Mutu Pesantren yang Lebih Kuat

Pembentukan AHWA menandai babak baru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia.

Dengan pendekatan seleksi yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis pengalaman, Kemenag berharap Majelis Masyayikh periode 2026–2031 mampu menjadi pilar utama dalam menjaga standar mutu pesantren di tengah tantangan zaman.