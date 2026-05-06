Kementerian Agama memastikan pendidikan ratusan santri Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, tetap berjalan di tengah proses hukum dugaan kasus kekerasan seksual yang kini ditangani kepolisian.

Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, menegaskan pihaknya akan memfasilitasi kepindahan para santri ke sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pati agar aktivitas belajar tidak terhenti.

“Pendidikan para santri Ndolo Kusumo harus terus berlanjut, ini yang juga menjadi fokus Kementerian Agama. Kita akan pindahkan para santri agar bisa melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pati,” jelas Basnang di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya diterima inilah.com, Rabu (6/5/2024).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi tindak lanjut setelah Kemenag menghentikan proses penerimaan santri baru di Pesantren Ndolo Kusumo.

“Ini merupakan langkah lanjutan setelah kita menghentikan proses pendaftaran santri baru di Pesantren Ndolo Kusumo,” sambungnya.

Basnang memaparkan, jumlah santri Ndolo Kusumo mencapai 252 anak. Sebanyak empat santri masih belajar di tingkat Raudlatul Athfal.

Kemudian terdapat 89 santri tingkat Madrasah Ibtidaiyah, dengan 30 di antaranya duduk di kelas 6 dan telah mengikuti ujian pada 4–12 April 2026.

“Mereka yang kelas 6 tidak mukim di pesantren,” tutur Basnang.

Selain itu, terdapat 91 santri tingkat Sekolah Menengah Pertama, 50 santri Madrasah Aliyah, serta delapan santri yang hanya mondok tanpa mengikuti pendidikan formal.

Para santri tersebut diketahui tinggal di lingkungan pesantren.

“Seluruh santri Ndolo Kusumo yang mukim di pesantren, sudah dipulangkan ke rumah masing-masing pada 2 dan 3 Mei 2026,” sebut Basnang.

Enam Lembaga Jadi Tujuan Kepindahan

Kemenag Kabupaten Pati kini tengah memfasilitasi proses perpindahan sekolah para santri.

Sejumlah pesantren, sekolah, dan madrasah telah diidentifikasi sebagai lokasi baru pendidikan mereka.

Enam lembaga pendidikan yang direkomendasikan sebagai tujuan kepindahan santri Ndolo Kusumo meliputi:

MI Khoiriyatul Ulum Sitiluhur, Gembong, Pati MI Matholiun Najah Tlogosari, Tlogowungu, Pati SMP Al-Akrom Banyuurip, Margorejo, Pati MA Al-Akrom Banyuurip, Margorejo, Pati MA Assalafiyah Lahar, Gembong, Pati MA Khoiriyatul Ulum Trangkil, Pati

Tak hanya santri, tenaga pendidik dan kependidikan juga akan difasilitasi untuk dipindahkan ke lembaga binaan Kemenag maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

“Khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kemenag juga akan memproses kepindahan mereka ke madrasah atau sekolah binaan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati,” ujar Basnang.

Di saat bersamaan, Kemenag juga menyiapkan pencabutan izin operasional pesantren tersebut.

“Sejalan dengan proses afirmasi terhadap para santri, Kemenag juga akan mencabut tanda daftar (Ijop) Pesantren Ndolo Kusumo, Tlogosari, Tlogowungu, Kab. Pati,” pungkasnya.

Kemenag Turun Langsung ke Pesantren

Basnang menambahkan, pihaknya bersama Kanwil Kemenag Jawa Tengah telah mendatangi Pesantren Ndolo Kusumo untuk memberikan pendampingan sekaligus mengambil langkah penanganan atas kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual tersebut.