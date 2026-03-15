Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia menggelar acara buka puasa bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi simbol persahabatan, perdamaian, dan dialog lintas agama antara Rusia dan Indonesia.

Acara iftar yang diselenggarakan oleh Dewan Spiritual Muslim Rusia itu mempertemukan jemaah laki-laki dan perempuan, diplomat Rusia, serta sejumlah tokoh undangan untuk bersama-sama berbuka puasa di bulan Ramadan.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan secara damai.

"Umat Kristen, Muslim, dan pemeluk agama lain memiliki nilai bersama seperti kasih sayang, persahabatan, serta saling pengertian," tegas Dubes Tolchenov.

Menurutnya, pesan itu penting disampaikan kepada dunia, terutama di tengah konflik yang masih terjadi di sejumlah kawasan, termasuk Timur Tengah.

Tolchenov menilai hubungan Rusia dan Indonesia yang terjalin lama menjadi landasan kuat untuk membangun kerja sama damai meskipun kedua negara berada di kawasan geografis yang berjauhan.

Ia juga menyebut kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan mempererat persahabatan kedua negara sekaligus membawa pesan perdamaian dan kepedulian dari masyarakat Rusia kepada masyarakat Indonesia.

Pertama Kali Digelar di Masjid Istiqlal

Menurut Tolchenov, Kedutaan Besar Rusia sebenarnya rutin menyelenggarakan acara serupa setiap tahun di kompleks kedutaan.

Namun tahun ini menjadi yang pertama kali digelar di Masjid Istiqlal berkat dukungan Majelis Spiritual Muslim Rusia.

Ia berharap kegiatan itu dapat menjadi tradisi tahunan sehingga masyarakat Rusia dan Indonesia dapat terus memperkuat kerja sama dan persahabatan melalui momentum Ramadhan.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Majelis Spiritual Muslim Rusia di Indonesia, Arip Sultanmagomedov, yang turut mempromosikan pendekatan “diplomasi keagamaan” sebagai jembatan hubungan antarbangsa.