Penceramah kondang Ustadz Adi Hidayat (UAH) turut angkat bicara menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama tokoh agama SAM (Syekh Ahmad Al Misry). Kasus yang mengguncang publik ini memantik keprihatinan mendalam dari UAH.

Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, UAH membeberkan lima saran krusial yang ditujukan kepada pelaku, pemerintah, kepolisian, korban, hingga institusi pesantren agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.

"Kasus ini begitu mengguncang pikiran dan ranah spiritual kita semua. Ini adalah realitas yang tampak di kehidupan sosial kita. Untuk itu, saya ingin memberikan lima masukan," ujar UAH mengawali videonya.

Berikut adalah 5 poin penting yang ditekankan oleh Ustadz Adi Hidayat:

1. Seruan Tobat bagi Pelaku dan Tolak Normalisasi

UAH secara tegas menyebut tindakan asusila tersebut sebagai penyimpangan nyata dan kejahatan kriminal yang memupus masa depan. Ia mengimbau kepada terduga pelaku (SAM) dan siapa pun yang terjangkit penyimpangan seksual, termasuk LGBT, agar segera bertobat dan berobat.

"Jika Anda seorang ayah, terpikirlah kepada anak-anak. Bagaimana keluarga akan terluka? Jangan sampai penyimpangan ini dinormalisasi karena sangat membahayakan pribadi dan kehidupan berbangsa," tegasnya.

2. Alarm Bahaya untuk Pemerintah

Poin kedua ditujukan kepada kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama. UAH menilai kasus ini bak fenomena gunung es yang menjadi alarm darurat bagi bangsa. Ia mengingatkan bahwa cita-cita "Indonesia Emas 2045" tidak akan tercapai jika generasi mudanya hancur oleh konten dan perilaku menyimpang yang menjamur di ruang publik.

3. Desakan Ketegasan untuk Polri

UAH secara khusus meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus kejahatan seksual yang merusak generasi ini. Menurutnya, status sosial atau gelar keagamaan tidak boleh menjadi tameng hukum.

"Tidak perlu ragu siapa pun oknumnya. Apalagi yang melekat di dalamnya gelar-gelar agama tertentu, mau dipanggil ustadz, kiai, atau syekh sekalipun. Jika menyimpang, maka semua sama di hadapan hukum," tekan UAH. Ia juga menyarankan Polri segera merilis kejelasan status hukum pelaku agar masyarakat mendapat kepastian dan ketenangan.

4. Pesan Kebangkitan untuk Para Korban

Kepada para korban, UAH memberikan suntikan moral agar tidak menyerah pada keadaan. Ia meminta mereka untuk bangkit melawan trauma dan membuktikan diri sebagai pemenang.

"Jangan biarkan mereka (pelaku) merasa menang dan nyaman dengan tindakan menyimpang itu. Bangkit, lanjutkan belajar, dan buktikan prestasi Anda tidak bisa dikalahkan dengan tindakan-tindakan buruk itu," serunya.

5. Evaluasi Pengawasan Pesantren dan Mentalitas Masyarakat

Terakhir, UAH mengimbau para tokoh agama dan pengelola institusi pendidikan berasrama (pesantren) untuk meningkatkan pengawasan terhadap para santri dan memperkuat pendidikan mental serta Fiqih Munakahat.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi bahwa semua pendakwah dari luar negeri berpotensi melakukan hal buruk serupa. Di sisi lain, UAH meminta umat Islam tidak buta dalam mengagungkan figur asing hanya karena asalnya.

"Jangan disimpulkan kalau ada orang dari luar (Arab atau Barat), mental kita langsung melemah dan mengagungkannya. Lihat latar belakang dan kemampuannya," tutup UAH.

Pernyataan UAH ini merujuk pada mencuatnya kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan seorang pendakwah asal Mesir berinisial SAM (Syekh Ahmad Al Misry).

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik karena SAM dikenal luas sering berdakwah di Indonesia dan pernah menjadi juri di sebuah program televisi nasional.

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) sudah menetapkan Ustadz SAM (Syekh Ahmad Al Misry) sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual, Jumat (24/4).

Diketahui, SAM dilaporkan ke Bareskrim Polri pada bulan November 2025 atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lima santri laki-laki.