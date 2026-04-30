Misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang tengah berlayar menuju Gaza, Palestina, dilaporkan mendapat intimidasi dan pencegatan dari militer Zionis Israel saat melintas di perairan internasional.

Menurut laporan Aljazeera, Kamis (30/4/2025), penyelenggara misi bantuan menuju Gaza mengungkapkan kapal-kapal mereka mulai dicegat oleh kapal cepat militer Israel di perairan Yunani, tepatnya di sebelah barat Pulau Kreta, lebih dari 1.000 kilometer dari wilayah Israel.

Laporan tersebut juga diperkuat oleh Greenpeace International. Awak kapal Arctic Sunrise menyebut kapal-kapal dalam armada Global Sumud Flotilla mengalami intimidasi oleh pasukan Israel di perairan internasional, sekitar 45 mil laut di sebelah barat Pulau Kythira, Yunani, atau sekitar 600 mil laut dari Gaza.

Menurut laporan tersebut, kapal-kapal flotilla menerima peringatan radio pada pukul 18.43 UTC atau 21.43 waktu setempat melalui kanal internasional umum 16. Pengirim mengidentifikasi diri sebagai Angkatan Laut Israel dan meminta armada Global Sumud mengubah arah pelayaran.

Tak lama setelah peringatan itu, sistem komunikasi armada dilaporkan mengalami gangguan atau jamming. Gangguan tersebut membuat kapal-kapal berada dalam risiko saat berada di laut lepas.

Saluran yang terganggu meliputi komunikasi darurat maritim SOS melalui VHF, kanal koordinasi internal flotilla, Global Navigation Satellite System (GNSS), hingga frekuensi Iridium. Bahkan, saat pernyataan resmi Greenpeace dirilis, komunikasi dengan beberapa kapal dalam armada disebut telah terputus sepenuhnya.

Awak Global Sumud Flotilla juga mengonfirmasi sinyal darurat SOS sempat dikirimkan menyusul gangguan komunikasi tersebut.

Pimpinan Proyek di atas kapal Arctic Sunrise, Pujarini Sen, menegaskan bantuan kemanusiaan harus mendapat perlindungan penuh.

“Greenpeace berdiri dalam solidaritas bersama rakyat Gaza dan banyak individu pemberani yang mempertaruhkan kebebasan serta keselamatan mereka di atas armada flotilla. Bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi setiap saat, dalam kondisi apa pun," katanya.

Ia juga menyerukan para pemimpin dunia segera mengambil langkah konkret menyikapi situasi tersebut.

“Kami kembali menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan konkret dan segera dalam menghadapi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza. Kegagalan komunitas internasional yang terus berlanjut dalam menegakkan hukum internasional membuat mereka turut bertanggung jawab atas tindakan Israel,” ujarnya.

Menurut Greenpeace, pemerintah Israel masih memberlakukan blokade penuh melalui jalur darat dan laut terhadap bantuan kemanusiaan serta pasokan makanan dari organisasi internasional.