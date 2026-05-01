Insiden pencegatan armada kemanusiaan kembali mengguncang dunia internasional.

Sebanyak 22 kapal yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla dilaporkan dicegat dan ditangkap oleh pasukan penjajah Zionis Israel di perairan internasional Laut Mediterania, dekat Pulau Kreta, Yunani, sejak Rabu (29/4/2026) malam.

Peristiwa tersebut menambah daftar panjang ketegangan di kawasan konflik, terutama terkait akses bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza yang hingga kini masih diblokade.

Berdasarkan laporan darurat yang beredar, aparat Zionis Israel melakukan tindakan intimidatif terhadap kapal-kapal sipil tersebut. Mereka dilaporkan menodongkan senjata semi-otomatis serta mengganggu sistem komunikasi.

“Kapal-kapal kami didekati oleh kapal cepat militer, yang mengidentifikasi diri sebagai ‘Israel’, mengarahkan laser dan senjata serbu semi-otomatis, memerintahkan para peserta untuk maju ke depan kapal dan berlutut,” kata misi bantuan Armada Global Sumud pada Kamis (30/4/2026).

Situasi tersebut memperlihatkan tekanan serius terhadap para aktivis kemanusiaan yang tengah menjalankan misi sipil.

Seruan Keras dari Ustaz Zaitun Rasmin

Menanggapi kejadian tersebut, Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, menyerukan kepada para pemimpin dunia agar segera mengambil langkah tegas.

“Zionis terus mempertontonkan kebiadaban mereka. Sangat penting bagi seluruh pemimpin dunia termasuk dan terutam: Amerika, Rusia dan China dapat menghentikan kebengisan dan kebiadaban Zionis Israel,” pungkasnya di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Misi Kemanusiaan dan Simbol Perlawanan

Pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) membawa misi ganda, yaitu menyalurkan bantuan kemanusiaan sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap blokade yang membatasi kebutuhan dasar warga sipil di Gaza.

Namun, pencegatan itu justru memperlihatkan semakin sempitnya ruang gerak bantuan kemanusiaan di wilayah konflik.

Ustaz Zaitun juga mengajak seluruh elemen bangsa dan dunia untuk bersatu melawan ketidakadilan tersebut.

“Zionis adalah musuh umumnya manusia dan kemanusiaan. Maka mari seluruh dunia mengutuk mereka, sambil berdoa agar dipercepat kehancuran mereka,” seru Ketua MUI Bidang Ukhuwah tersebut.

Kecaman Dunia Internasional

Gelombang kecaman juga datang dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menilai tindakan Zionis Israel sebagai pelanggaran serius hukum internasional.

“Saya mengutuk tindakan ganas rejim Zionis Israel terhadap misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan antarabangsa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum maritim internasional dan mencerminkan tindakan tidak berperikemanusiaan yang mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan global," tegasnya, Kamis malam (30/4/2026).

Kementerian Luar Negeri Turki turut mengecam tindakan tersebut dan menyerukan persatuan komunitas internasional untuk melawan pelanggaran hukum di perairan internasional.

Ratusan Aktivis Ditahan

Sejak pencegatan berlangsung, sebanyak 186 aktivis dilaporkan telah ditahan. Di antaranya terdapat 10 relawan Sumud Nusantara asal Malaysia.

Penahanan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan relawan kemanusiaan serta masa depan misi bantuan sipil di wilayah konflik.

Insiden itu menjadi ujian nyata bagi komitmen dunia terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

Ketika misi kemanusiaan dihadang dengan kekuatan militer, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan para relawan, tetapi juga kredibilitas tatanan global itu sendiri.