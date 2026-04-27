Penutupan Pertemuan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang digelar di Jakarta belum lama ini menegaskan satu pesan kunci bahwa masa depan dan reputasi kampus Islam negeri sangat ditentukan oleh kiprah para alumninya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam arahannya menekankan ukuran keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak berhenti pada capaian akademik di dalam kampus, tetapi justru terlihat dari kontribusi nyata para lulusannya di tengah masyarakat.

“Alumni adalah cermin mutu almamater. Jika para alumninya tidak ada yang membuat kejutan atau prestasi besar, maka perguruan tinggi tersebut belum bisa dikatakan hebat,” tegas Menag dikutip dari siaran pers kemenag, Senin (27/4/2026).

Pernyataan itu menggarisbawahi PTKIN tidak lagi cukup hanya mencetak lulusan, tetapi harus melahirkan figur-figur yang mampu memberi dampak luas, baik di tingkat nasional maupun global.

Catatan Kritis Pasca Pertemuan

Pasca pertemuan nasional tersebut, muncul sejumlah catatan penting yang menjadi refleksi bersama. Salah satunya terkait konsistensi akademik alumni yang dinilai masih perlu diperkuat.

Menag menyoroti pentingnya kedalaman spesialisasi keilmuan yang linear agar alumni memiliki posisi tawar yang kuat di kancah global.

Model ini, menurutnya, telah menjadi tradisi di negara-negara maju dan terbukti mampu melahirkan pakar-pakar unggul di bidangnya.

Era Konektivitas, Bukan Sekadar Kebersamaan

Selain aspek akademik, perubahan paradigma jejaring juga menjadi sorotan utama. Dunia kini bergerak dari kekuatan individu dan kelompok menuju kekuatan konektivitas.

“Sekarang era The Power of Connectivity. Apa artinya kita bicara tentang alumni jika tidak ada jaringan satu sama lain? Jaringan adalah instrumen paling kuat saat ini. Alumni harus mampu menjadi mitra strategis kampus yang terkoneksi secara emosional dan intelektual,” jelasnya.

Pasca forum tersebut, Kementerian Agama mempertegas komitmen untuk mensinergikan potensi alumni PTKIN sebagai langkah strategis memperkuat jejaring lintas kampus dan lintas sektor.

Sinergi Jadi Kunci Peradaban

Momentum pertemuan nasional ini juga menegaskan pentingnya meninggalkan ego sektoral antar kampus.

Menag mengingatkan kekuatan besar hanya dapat lahir dari kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau kita bergerak sendiri-sendiri per kampus, hasilnya tidak akan fantastik. Namun, jika kekuatan alumni dari PTKIN ini disinergikan, maka mimpi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia Islam bukan hal yang mustahil untuk diejawantahkan,” tambahnya.

Gagasan tersebut menjadi arah baru pasca pertemuan dengan membangun kekuatan kolektif alumni sebagai fondasi kebangkitan peradaban Islam dari Indonesia.

Penguatan Kelembagaan Alumni

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Sahiron, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya penguatan kelembagaan alumni melalui pembentukan IKA di setiap PTKIN.

“Kami mohon para Rektor segera membentuk IKA PTKIN bagi yang belum ada. Ini sangat penting dan strategis, tidak hanya bagi kampus, tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Sahiron.

Imbauan tersebut menjadi tindak lanjut konkret pasca pertemuan, guna memastikan keberlanjutan jaringan alumni yang lebih terorganisir dan berdampak.

Komitmen Bersama Pemangku Kepentingan

Pertemuan nasional ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN terpilih Idrus Marham, serta Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim.

Kehadiran mereka memperkuat sinyal penguatan alumni PTKIN bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan daya saing kampus Islam negeri di tingkat global.