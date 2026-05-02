Pemerintah Jepang menganugerahkan penghargaan bergengsi The Order of the Rising Sun kepada dua tokoh Indonesia yang dinilai berjasa besar dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Jepang, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan pertukaran budaya.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam penganugerahan bintang jasa Jepang untuk Musim Semi 2026 pada 29 April 2026.

Dua tokoh yang menerima penghargaan itu adalah mantan Menteri Perdagangan dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. Mari Elka Pangestu serta Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof. Jamhari Makruf.

Mari Elka Pangestu dianugerahi The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Jepang dan Indonesia.

“Pada saat Ibu Mari Elka Pangestu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, beliau telah berupaya keras mewujudkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang–Indonesia, serta memberikan kontribusi besar dalam mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan pertukaran sumber daya manusia antara kedua negara,” demikian keterangan resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia diterima inilah.com, Sabtu (2/5/2026).

Selama menjabat Menteri Perdagangan pada 2004–2011, Mari Pangestu memainkan peran penting dalam terwujudnya Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA) yang mulai berlaku pada 2008. Perjanjian tersebut menjadi tonggak penting dalam peningkatan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Tak hanya itu, saat menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2011–2014, Mari Pangestu juga memperkuat kerja sama industri konten dengan Jepang. Langkah itu dinilai turut membuka akses budaya Jepang di Indonesia sekaligus memperluas peluang ekspor ekonomi kreatif Indonesia.

Kini, Mari Pangestu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan tetap aktif dalam diskusi kebijakan perdagangan global.

Sementara itu, Prof. Jamhari Makruf menerima The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon atas kontribusinya dalam memperkuat pertukaran akademik dan saling pengertian antara Jepang dan Indonesia.

Sebagai cendekiawan Muslim terkemuka, Jamhari dinilai berperan penting dalam memperluas pemahaman Jepang terhadap masyarakat Muslim Indonesia.

“Sebagai seorang cendekiawan Islam terkemuka di Indonesia, Bapak Jamhari Makruf telah berkali-kali mengunjungi Jepang untuk memberikan informasi serta analisis yang bermanfaat mengenai berbagai topik di bidang diplomasi dan urusan dalam negeri,” tulis keterangan resmi tersebut.

Keahliannya disebut turut berkontribusi dalam penyusunan kebijakan luar negeri Pemerintah Jepang terhadap Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Jamhari juga dikenal berperan dalam merintis dan menjalankan program “Kunjungan Pimpinan Pondok Pesantren ke Jepang” yang telah berlangsung sejak 2004. Program itu menjadi salah satu jembatan penting dalam mempererat hubungan masyarakat Jepang dengan komunitas Muslim Indonesia.

Penghargaan Order of the Rising Sun sendiri merupakan salah satu tanda jasa tertinggi Jepang yang pertama kali diperkenalkan pada 1875. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang dinilai berjasa dalam hubungan internasional, pengembangan budaya, hingga pelayanan publik.

Pada penganugerahan tahun sebelumnya, Jepang juga memberikan penghargaan serupa kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atas kontribusi mereka dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.