Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengajak para ulama untuk memperkuat literasi media sosial di tengah masyarakat guna menangkal hoaks, fitnah, dan upaya adu domba.

Ajakan tersebut disampaikan saat ia bersilaturahim ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026), usai mengikuti Rapat Rutin Mingguan Dewan Pimpinan MUI, dilaporkan MUI Digital.

Dalam pertemuan itu, Jenderal Dudung menegaskan pentingnya peran ulama dalam membangun kesadaran publik di era digital.

Ia juga memuji kontribusi MUI yang dinilai sangat besar dalam mengayomi umat Islam Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar di dunia.

Menurutnya, kondisi media sosial saat ini semakin mengkhawatirkan karena dipenuhi oleh penyebaran hoaks, fitnah, dan narasi adu domba. Bahkan, ia menyoroti fenomena tersebut kerap dilakukan oleh tokoh publik yang seharusnya menjadi teladan.

Ia menyayangkan kondisi tersebut dan menilai MUI perlu hadir secara aktif dalam memberikan literasi kepada masyarakat terkait bahaya disinformasi. Edukasi publik dinilai menjadi kunci untuk membentengi umat dari pengaruh negatif informasi digital.

Selain itu, Jenderal Dudung menegaskan negara tidak boleh kalah dalam menghadapi persoalan tersebut. Ia berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dengan tetap mengedepankan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia mengingatkan arus informasi yang masif saat ini kerap mengarah pada serangan personal terhadap individu. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak sepenuhnya melakukan analisis mandiri karena adanya pengaruh dari figur tertentu.

"Padahal jauh dari tuduhan-tuduhan sebenarnya. Saya paham betul kehidupan Istana, karena kebetulan saya dekat dengan Presiden (Prabowo)," ungkapnya.

Silaturahim tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan MUI, di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, serta Ketua MUI Bidang Infokomdigi KH Masduki Baidlowi.

Hadir pula Ketua MUI Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologi Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub.