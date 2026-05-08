Upaya memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia tidak bisa dimulai ketika seseorang telah memasuki pernikahan. Justru, fondasi itu harus dibangun sejak usia remajal, fase krusial yang menentukan arah hidup, karakter, dan kualitas generasi masa depan.

Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang digelar Kementerian Agama di Surabaya, awal pekan ini dilansir dari Siaran Kemenag, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan itu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga matang secara mental dan sosial dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Lubenah, menegaskan pembinaan remaja merupakan pondasi utama dalam membangun keluarga yang kuat dan sehat.

“Ketika seseorang memasuki fase berkeluarga, ia membutuhkan fondasi yang kuat. Karena itu, pembinaan harus dimulai sejak remaja, saat nilai dan keputusan hidup mulai dibangun,” ujar Lubenah.

Fondasi Ketahanan Keluarga Dimulai Sejak Dini

Menurut Lubenah, kesalahan umum dalam membangun ketahanan keluarga adalah memulai terlalu terlambat.

Banyak pihak baru menyadari pentingnya nilai, karakter, dan kesiapan mental ketika sudah memasuki kehidupan rumah tangga, padahal, proses pembentukan itu idealnya dimulai jauh sebelumnya.

Masa remaja disebut sebagai periode strategis karena di fase inilah seseorang mulai membentuk identitas diri, menentukan pilihan hidup, serta menghadapi berbagai dinamika sosial yang kompleks.

Ia menjelaskan, pembinaan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat melalui pendidikan agar remaja siap menghadapi kehidupan berkeluarga di masa depan.

Tantangan Era Digital, Peluang Sekaligus Ancaman

Dalam paparannya, Lubenah juga menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial menjadi faktor dominan yang membentuk perilaku remaja masa kini.

“Di satu sisi membuka peluang besar, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi,” jelasnya.

Ruang digital menghadirkan akses informasi tanpa batas, tetapi juga membuka potensi penyimpangan nilai, tekanan sosial, hingga krisis identitas.

Karena itu, remaja tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup (life skills).

Menurut dia, remaja perlu dibekali kemampuan mengambil keputusan, menghadapi tekanan sosial, serta menjaga nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan Tak Boleh Sekadar Seremonial

Lebih jauh, Lubenah mengingatkan agar program pembinaan remaja tidak berhenti pada aspek formalitas kegiatan. Ia menekankan pentingnya dampak nyata dalam perubahan pola pikir dan sikap generasi muda.

"Program pembinaan harus mampu memberikan dampak nyata, tidak hanya sebatas kegiatan, tetapi menghadirkan perubahan cara pandang, pemahaman, dan sikap,” tegasnya.

Hal itu menjadi kritik tersirat terhadap berbagai program pembinaan yang selama ini cenderung bersifat administratif dan kurang menyentuh substansi perubahan perilaku.

Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan

Dalam konteks implementasi, penguatan layanan keluarga harus dilakukan dengan pendekatan yang relevan dan adaptif terhadap realitas kehidupan remaja saat ini.

Tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak, tetapi diperlukan sinergi lintas sektor.

Lubenah menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat luas agar program pembinaan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Ia menambahkan, Kementerian Agama terus mendorong penguatan edukasi, pendampingan, serta pengembangan praktik-praktik terbaik dalam pembinaan generasi muda.

"Perubahan besar selalu dimulai dari kualitas diri kita masing-masing. Dari situlah kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Menatap Masa Depan Generasi Indonesia

Kegiatan Bimtek BRUS ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menjawab tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya angka perceraian, pernikahan dini, hingga krisis ketahanan keluarga di berbagai daerah.

Dengan menempatkan remaja sebagai titik awal pembangunan keluarga, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan spiritual.