Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri 2026 pada hari ini, Kamis (19/3/2026). Pengumuman resmi terkait kapan masyarakat Indonesia akan berlebaran dijadwalkan berlangsung pada malam hari, yakni usai salat Magrib atau sekitar pukul 19.00 WIB.

Sidang krusial penentu akhir bulan puasa ini akan diselenggarakan di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB. Menteri Agama Nasaruddin Umar diagendakan memimpin langsung jalannya sidang dan akan mengumumkan keputusannya kepada publik melalui konferensi pers.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa proses persidangan akan melibatkan berbagai pihak kompeten, termasuk pakar astronomi dari BMKG, BRIN, planetarium, observatorium, perwakilan ormas Islam, hingga instansi terkait lainnya.

"Pelaksanaan sidang didasarkan pada data hisab dan hasil rukyat yang diverifikasi, serta melalui mekanisme yang terbuka kepada publik," tegas Abu Rokhmad di Jakarta.

Rangkaian Sidang Isbat

Rangkaian acara penentuan 1 Syawal 1447 H ini dibagi ke dalam beberapa tahapan utama. Sidang akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal (bulan sabit muda) oleh tim Kemenag.

Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap verifikasi laporan pemantauan (rukyatul hilal) dari berbagai titik pengamatan di seluruh wilayah Indonesia. Berbekal data hisab dan laporan pandangan mata tersebut, Kemenag kemudian melangsungkan sidang isbat secara tertutup sebelum akhirnya hasilnya diumumkan secara langsung oleh Menteri Agama.

Potensi Perbedaan Lebaran 2026

Tahun ini, umat Islam di Indonesia berpotensi merayakan Idulfitri pada hari yang berbeda. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang juga mengawali puasa sehari lebih cepat, telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hisab dengan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Di sisi lain, pemerintah yang berpedoman pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) diprediksi akan menetapkan Lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.