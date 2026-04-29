Rencana ambisius tengah disusun di jantung dunia Islam. Arab Saudi dan Turki kini mematangkan proyek strategis berupa jalur kereta lintas negara yang akan menghubungkan kota-kota suci hingga Eropa.

Proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan simbol kebangkitan konektivitas peradaban Islam yang pernah berjaya di masa lalu.

Arab Saudi dan Turki tengah mematangkan rencana pembangunan jalur kereta lintas negara yang akan menghubungkan Jeddah hingga Istanbul melalui kota-kota suci.

Proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Rencana itu menjadi bagian dari visi besar integrasi kawasan, menghubungkan pusat spiritual umat Islam di Mekkah dan Madinah dengan pusat sejarah peradaban Islam di Istanbul.

Jalur tersebut juga dirancang melintasi Yordania dan Suriah, menjadikannya koridor darat lintas negara yang strategis.

Ambisi Konektivitas Kawasan

Menteri Transportasi Arab Saudi, Saleh Al-Jasser, menegaskan proyek tersebut tidak hanya soal transportasi, tetapi juga integrasi ekonomi dan geopolitik kawasan.

"Jalur ini akan meningkatkan integrasi regional, mendukung perdagangan, dan mengembangkan sistem transportasi darat yang berkelanjutan antar negara di kawasan tersebut,” ujar Al-Jasser.

Pernyataan Menteri Transportasi Arab Saudi itu menegaskan proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antarnegara Muslim sekaligus membuka jalur perdagangan baru yang efisien dan berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan Al Arabiya, ia juga menyebut pekerjaan teknis terus berlangsung dengan koordinasi intensif antara negara-negara terkait.

Poros Baru Logistik Dunia Islam

Melansir theislamicinformation, rencana jalur kereta ini akan dimulai dari Jeddah, kemudian melintasi Mekkah dan Madinah, sebelum berlanjut ke Yordania dan Suriah hingga mencapai Istanbul.

Koridor tersebut diproyeksikan menjadi penghubung strategis antara kawasan Teluk dan Eropa, memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat logistik global.

Infrastruktur itu juga akan mendukung distribusi barang dan mobilitas manusia secara lebih efisien.

Saat ini, Arab Saudi telah memiliki jaringan logistik yang terintegrasi, termasuk jalur rel hingga perbatasan Yordania melalui Al-Haditha. Jalur ini menjadi titik kunci ekspansi konektivitas regional di masa depan.

Menteri al-Jasser juga mengungkapkan potensi besar pelabuhan Saudi dalam mendukung proyek ini. Ia menyebut bahwa Arab Saudi bisa menerima lebih dari 17 juta kontainer setiap tahunnya, menandakan kapasitas logistik yang sangat besar.

Tahap Awal dan Diplomasi Regional

Tahap awal proyek difokuskan pada peningkatan jalur kereta di wilayah Turki, Suriah, dan Yordania sebagai tulang punggung utama konektivitas.

Pada awal April, Menteri Transportasi Turki, Abdulkadir Uraloglu, melakukan kunjungan ke Amman dan menggelar pembicaraan trilateral bersama Suriah dan Yordania.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara menandatangani nota kerja sama transportasi guna memperkuat konektivitas kawasan dan memperlancar arus perdagangan.

Uraloglu menggambarkan proyek ini sebagai langkah strategis membangun jalur perdagangan utara–selatan yang menghubungkan Eropa hingga kawasan Teluk.

Menghidupkan Kembali Warisan Jalur Hijaz

Lebih dari sekadar proyek modern, inisiatif tersebut juga menghidupkan kembali semangat sejarah Hejaz Railway.

Jalur itu pertama kali dibangun pada awal abad ke-20 atas perintah Sultan Abdul Hamid II untuk menghubungkan Istanbul dengan Mekkah. Namun, proyek tersebut terhenti akibat Perang Dunia I dan hanya mencapai Madinah.

Bagian jalur yang berhasil diselesaikan, yakni dari Damaskus ke Madinah, membentang sekitar 1.300 kilometer dan menjadi salah satu simbol kejayaan infrastruktur dunia Islam pada masa Kekaisaran Utsmani.

Kini, lebih dari satu abad kemudian, gagasan tersebut kembali dihidupkan dalam bentuk yang lebih modern dan ambisius.

Menanti Realisasi Proyek Raksasa

Meski rencana itu menjanjikan dampak besar, proyek masih berada dalam tahap studi kelayakan. Pemerintah belum mengumumkan detail terkait jadwal konstruksi, skema pembiayaan, maupun rute pasti untuk segmen lintas Yordania dan Suriah.

Namun jika terealisasi, jalur kereta ini berpotensi menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di kawasan, membuka konektivitas baru antara pusat ekonomi dan kota-kota suci, sekaligus memperkuat peran dunia Islam dalam jaringan perdagangan global.