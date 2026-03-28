Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, mencatat sebanyak 353.525 wisatawan yang mengunjungi tempat wisata tersebut selama libur Lebaran, atau sejak Minggu (22/3/2026).

"Tercatat kunjungan sebanyak 353.525 orang hingga 28 Maret siang, berdasarkan rekapitulasi data harian sejak 22 Maret," tutur Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, ungkap dia, jumlah penumpang tertinggi terjadi pada 23 Maret dengan total 80.790 orang, disusul pada 22 Maret sebanyak 72.311 orang, dan pada 24 Maret sebesar 69.890 orang.

Selanjutnya, tren penumpang mulai mengalami penurunan pada 25 Maret dengan 49.476 orang, kemudian pada 26 Maret sebanyak 29.542 orang, dan pada 27 Maret sebanyak 16.604 orang.

"Sementara itu, pada 28 Maret hingga siang hari tercatat sebanyak 34.912 penumpang," ucap Wahyudi.

Prediksi Jumlah Pengunjung

Sebelumnya, pengelola Taman Margasatwa Ragunan memprediksi sebanyak 400.000 pengunjung selama masa libur Lebaran 2026 atau pada rentang waktu 22-29 Maret 2026.

Pihak pengelola menyediakan sebanyak 27 titik parkir untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur tersebut.

Di samping itu, sebanyak 854 personel gabungan turut dikerahkan untuk menjaga Taman Margasatwa Ragunan demi kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat libur Lebaran dengan meninjau kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan pada Sabtu, 21 Maret 2026.