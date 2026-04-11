Kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dominic Jermey, ke Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tak berhenti sebagai seremoni diplomatik semata.

Pasca-event tersebut, sejumlah catatan penting mengemuka, mulai dari penguatan kolaborasi akademik hingga dorongan konkret terhadap agenda global transisi energi berkeadilan.

Kunjungan yang berlangsung di Museum Muhammadiyah UAD, Yogyakarta, pada Rabu (8/4/2026) ini mencakup pemutaran film pendek “1000 Cahaya”, kunjungan museum, serta dialog interaktif bersama mahasiswa dan dosen dalam isu perubahan iklim dan keberlanjutan.

Namun lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi titik temu antara nilai keislaman, inovasi kampus, dan kepentingan global dalam menghadapi krisis iklim.

Momentum itu dinilai strategis, terutama dalam mempererat hubungan antara institusi pendidikan tinggi Indonesia dan Inggris.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, transisi energi, dan keadilan sosial, peran kampus dinilai semakin krusial sebagai pusat inovasi dan pembentukan kesadaran generasi muda.

Tekan Emisi, Inovasi Energi Terbarukan Diperkuat

Rektor UAD, Prof. Muchlas, dalam sambutannya menegaskan komitmen UAD dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.

Dia menyatakan UAD secara konsisten mengembangkan berbagai inisiatif menuju kampus berkelanjutan, mulai dari efisiensi energi, program zero waste, hingga pengembangan energi terbarukan.

"Kami percaya bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjadi agen perubahan,” ujar Prof. Muchlas.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. UAD tercatat telah menurunkan penggunaan listrik hingga sekitar 11 persen serta mengembangkan inovasi seperti konversi limbah menjadi energi dan pengembangan kendaraan listrik oleh mahasiswa.

Pendekatan tersebut diperkuat dengan integrasi nilai keislaman melalui konsep Green Hadith dan Fiqh Hijau dalam kurikulum.

Pendekatan Islam dan Sains Hadapi Krisis Iklim Global

Sementara itu, Dominic Jermey memberikan apresiasi terhadap pendekatan UAD yang dinilai unik karena menggabungkan inovasi ilmiah dengan nilai sosial dan keagamaan.

Menurutnya, Inggris sangat mendukung kolaborasi dengan institusi pendidikan di Indonesia dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif.

"Kami melihat UAD sebagai mitra strategis yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam aksi nyata menghadapi krisis iklim,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam agenda keberlanjutan global, serta perlunya kolaborasi lintas negara untuk mempercepat inovasi dan implementasi solusi energi bersih.

Gerakan 1000 Cahaya Perkuat Aksi Akar Rumput Berbasis Komunitas

Dalam konteks gerakan akar rumput, Direktur 1000 Cahaya Muhammadiyah, Hening Parlan, menegaskan, inisiatif itu merupakan bagian dari implementasi nilai keislaman yang berkelanjutan.

“Komitmen Muhammadiyah dalam transisi energi berkeadilan merupakan wujud dari semangat Green Al-Ma’un yang diterjemahkan dalam nilai melalui Fikih Transisi Energi Berkeadilan, serta diwujudkan dalam aksi nyata yang berkelanjutan,” ujarnya.

Program tersebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pesantren hingga sekolah.

“Sejauh ini, kami telah bekerja bersama 19 pondok pesantren, 20 ranting, 20 cabang, 12 masjid, dan 50 sekolah. Kami juga telah melatih sekitar 370 trainer efisiensi energi serta memberdayakan lebih dari 3.000 perempuan sebagai green heroes, serta menginisiasi puluhan panel surya pasca pelatihan,” jelas Hening.

Dengan semangat ‘jangan mengutuk kegelapan, kitalah cahaya’, lanjut dia, gerakan itu tumbuh berkat dukungan Viriya ENB dan diperkuat oleh Ford Foundation melalui proyek SMILE dengan pendekatan ecofeminism, serta Green Ability yang mendorong konservasi bersama saudara difabel.

"Ini menjadi bagian dari langkah amar ma’ruf nahi munkar dalam mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tambahnya.

Dialog bersama mahasiswa menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam aksi iklim berbasis komunitas.

Garda Depan Aksi Iklim dan Inovasi Berkelanjutan

Berbagai inisiatif yang ditampilkan menunjukkan integrasi nilai Islam dan praktik keberlanjutan bukan hanya konsep, tetapi telah menjadi gerakan nyata.

Ke depan, kunjungan tersebut membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara UAD dan mitra di Inggris, khususnya dalam bidang energi terbarukan, riset keberlanjutan, serta penguatan kapasitas generasi muda.

UAD sendiri telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah universitas di Inggris dalam program pertukaran mahasiswa dan riset internasional.