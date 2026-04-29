Isu larangan penyembelihan hewan kurban yang menyeret nama Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mendadak viral di media sosial. Narasi tersebut menyebut pemerintah melarang praktik kurban dan menggantinya dengan uang, memicu keresahan di tengah masyarakat.

Namun, Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan kabar tersebut tidak benar. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan informasi yang beredar merupakan potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya.

Video yang ramai beredar itu diketahui merupakan cuplikan dari pernyataan Menteri Agama saat menghadiri penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 April 2026.

Potongan tersebut kemudian diberi judul provokatif yang menyesatkan, sehingga memicu kesalahpahaman publik.

“Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” jelasnya, dalam siaran pers Kemenag diterima inilah.com, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, tidak pernah ada pernyataan Menteri Agama yang melarang penyembelihan hewan kurban.

“Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Dorong Pengelolaan Lebih Profesional

Menurut Thobib, yang disampaikan Menteri Agama justru merupakan gagasan awal untuk memperbaiki tata kelola ibadah kurban agar lebih efektif dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penyaluran melalui lembaga profesional seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Melalui skema ini, masyarakat dapat menyerahkan hewan kurban atau dana setara kepada lembaga tersebut untuk dikelola secara terpusat.

“Bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan, dapat menyerahkan hewan kurban kepada lembaga profesional seperti Baznas atau memberikan dana senilai hewan kurban yang disediakan oleh Baznas. Selanjutnya, proses penyembelihan dan pendistribusian dilakukan secara profesional oleh Baznas pusat maupun Baznas daerah,” imbuhnya.

Pengelolaan terpusat ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kurban. Dengan dukungan rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi standar, proses penyembelihan dapat berlangsung higienis, sesuai syariat, serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Selain itu, sistem distribusi berbasis data memungkinkan daging kurban disalurkan lebih merata dan tepat sasaran, terutama ke wilayah yang selama ini minim akses.

Ibadah Tetap Berjalan Seperti Biasa

Kemenag juga menegaskan bahwa masyarakat tetap bebas melaksanakan kurban secara mandiri maupun berkelompok seperti yang selama ini dilakukan.

"Bagi masyarakat yang ingin menyembelih hewan kurban secara mandiri atau kelompok sebagaimana biasa, juga tidak dilarang," pungkas Thobib.

Klarifikasi itu menjadi penegasan bahwa isu yang beredar hanyalah hasil pemelintiran informasi.